Kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej

Dzień po rozpoczęciu roku szkolnego - pierwsze lekcje. A na nich pierwsze zajęcia z edukacji obywatelskiej i zdrowotnej. Ta druga od początku wywołuje kontrowersje.

Wbrew pierwotnym założeniom ministerstwa, teraz zajęcia są fakultatywne a ich zakres okrojony z niektórych kwestii.O program edukacji zdrowotnej spytaliśmy Katarzynę Skolimowską, doradcę metodyczną Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zajmującą się tym przedmiotem. - Jeżeli chodzi o siódmoklasistów, będzie tam o świadomej decyzji, jeżeli chodzi o inicjację seksualną, będzie o metodach antykoncepcji. Ale uwaga, my biolodzy mamy to w podstawie programowej, więc naprawdę nie ma tam jakichś treści, które gdzieś już by nie krążyły - powiedziała Skolimowska.Rodzice, którzy nie chcą, żeby ich dzieci uczęszczały na te zajęcia, mogą je z nich wypisać. W poniedziałkowych "Rozmowach pod krawatem" Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński apelował do rodziców.- Bardzo bym prosił, żeby zanim podejmą decyzję zapoznali się z materiałami, choćby na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - mówił Palczyński.Oświadczenie o wypisaniu dziecka z tych zajęć można złożyć w szkole do 25 września.Zmiany w programie nadal nie przekonują niechętnych rodziców i nauczycieli. W zeszłym tygodniu grupa nauczycieli złożyła do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pismo, w którym sprzeciwia się w prowadzeniu nowego przedmiotu.