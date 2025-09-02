Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kontrowersje wokół edukacji zdrowotnej

Jakub Tomala

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Dzień po rozpoczęciu roku szkolnego - pierwsze lekcje. A na nich pierwsze zajęcia z edukacji obywatelskiej i zdrowotnej. Ta druga od początku wywołuje kontrowersje.
Nowe przedmioty w szkole budzą kontrowersje

Nowe przedmioty w szkole budzą kontrowersje

Kurator oświaty zachęca do edukacji zdrowotnej
Paweł Palczyński
Część rodziców przeciwna edukacji zdrowotnej w szkołach
Wbrew pierwotnym założeniom ministerstwa, teraz zajęcia są fakultatywne a ich zakres okrojony z niektórych kwestii.

O program edukacji zdrowotnej spytaliśmy Katarzynę Skolimowską, doradcę metodyczną Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zajmującą się tym przedmiotem. - Jeżeli chodzi o siódmoklasistów, będzie tam o świadomej decyzji, jeżeli chodzi o inicjację seksualną, będzie o metodach antykoncepcji. Ale uwaga, my biolodzy mamy to w podstawie programowej, więc naprawdę nie ma tam jakichś treści, które gdzieś już by nie krążyły - powiedziała Skolimowska.

Rodzice, którzy nie chcą, żeby ich dzieci uczęszczały na te zajęcia, mogą je z nich wypisać. W poniedziałkowych "Rozmowach pod krawatem" Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński apelował do rodziców.

- Bardzo bym prosił, żeby zanim podejmą decyzję zapoznali się z materiałami, choćby na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - mówił Palczyński.

Oświadczenie o wypisaniu dziecka z tych zajęć można złożyć w szkole do 25 września.

Zmiany w programie nadal nie przekonują niechętnych rodziców i nauczycieli. W zeszłym tygodniu grupa nauczycieli złożyła do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pismo, w którym sprzeciwia się w prowadzeniu nowego przedmiotu.
Podstawie programowej przyjrzał się Jakub Tomala.

