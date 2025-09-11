Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Utrudnienia dla pieszych i kierowców w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Trwa rozbudowa brzegów Parsęty w Kołobrzegu. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami.
Kierowcy powinni uważać na ulicy Szpitalnej. Po tej stronie rzeki trwają pierwsze prace, a wykonawca musiał zająć część jezdni. W efekcie wprowadzone zostało tu także ograniczenie do 20 km/h. Na całym odcinku wyłączony jest również chodnik, a piesi mogą poruszać się po drugiej stronie drogi. Wszystko z uwagi na przebudowę bulwarów nad Parsętą.

Jak mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza, to pierwszy etap jednej z największych inwestycji prowadzonych przez miasto w najbliższych kilkunastu miesiącach.

- Zupełnie przebudujemy bulwary - od mostu na ulicy Kamiennej do mostu na ulicy Łopuskiego. Co się zmieni? Tak naprawdę wszystko.... - dodaje Kujaczyński.

Poza bulwarami czy schodami prowadzącymi do tafli wody powstanie tu też nowa przystań kajakowa. Całość ma być gotowa za rok, a wartość wszystkich prac to 18,4 mln zł.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od 08 września oglądane 8932 razy)
  2. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5339 razy)
  3. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4463 razy)
  4. W Szczecinie powstanie pierwszy parking rotacyjny
    (od przedwczoraj oglądane 3622 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na dk10
    (od 08 września oglądane 3321 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śpiewająco-taneczny pomysł seniorów na emeryturę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy, ale... już uszkodzony plac zabaw w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzieci przejęły tenisowy turniej. Kids Day na szczecińskich kortach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
"To jest takie serduszko i krwioobieg tego turnieju" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ważny punkt budowy nowego budynku szpitala w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty