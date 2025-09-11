Utrudnienia dla pieszych i kierowców w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Trwa rozbudowa brzegów Parsęty w Kołobrzegu. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami.

Kierowcy powinni uważać na ulicy Szpitalnej. Po tej stronie rzeki trwają pierwsze prace, a wykonawca musiał zająć część jezdni. W efekcie wprowadzone zostało tu także ograniczenie do 20 km/h. Na całym odcinku wyłączony jest również chodnik, a piesi mogą poruszać się po drugiej stronie drogi. Wszystko z uwagi na przebudowę bulwarów nad Parsętą.



Jak mówi Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego ratusza, to pierwszy etap jednej z największych inwestycji prowadzonych przez miasto w najbliższych kilkunastu miesiącach.



- Zupełnie przebudujemy bulwary - od mostu na ulicy Kamiennej do mostu na ulicy Łopuskiego. Co się zmieni? Tak naprawdę wszystko.... - dodaje Kujaczyński.



Poza bulwarami czy schodami prowadzącymi do tafli wody powstanie tu też nowa przystań kajakowa. Całość ma być gotowa za rok, a wartość wszystkich prac to 18,4 mln zł.



Autorka edycji: Joanna Chajdas