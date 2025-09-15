Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Niestabilna Rosja wymaga przyspieszenia inwestycji w regionie

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zachodniopomorskie nabiera strategicznego znaczenia. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej, region w obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnych działań Rosji staje się istotniejszy - szczególnie pod kątem zaopatrzenia.
Napieralski: reakcja Polski i NATO w obliczu zagrożenia była błyskawiczna

Napieralski: reakcja Polski i NATO w obliczu zagrożenia była błyskawiczna

Grzegorz Napieralski
Grzegorz Napieralski w "Rozmowie pod Krawatem" podkreślił, że obecna sytuacja wymaga przyspieszenia niektórych inwestycji.

- Po pierwsze, terminal kontenerowy w Świnoujściu. Gdyby doszło do tego, o czym mówiliśmy, wówczas to tu będzie się odbywał główny ruch towarowy, jeżeli chodzi o Polskę. Drugą kwestią jest rozbudowa czy przebudowa drogi S10. Musimy mieć różne miejsca do logistycznego przekazywania towarów - tłumaczył Napieralski.

W ubiegłym tygodniu, polską przestrzeń powietrzną naruszyło kilkanaście rosyjskich dronów. Maszyny, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz 1 komentarz

inwestycje - jak najbardziej!
Ale trzeba wzmóc czujność przed V kolumną Kremla, które agenci aktywnie tu działają.
marek, ty już wiesz...

