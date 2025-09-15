Niestabilna Rosja wymaga przyspieszenia inwestycji w regionie

Zachodniopomorskie nabiera strategicznego znaczenia. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej, region w obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnych działań Rosji staje się istotniejszy - szczególnie pod kątem zaopatrzenia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Grzegorz Napieralski w "Rozmowie pod Krawatem" podkreślił, że obecna sytuacja wymaga przyspieszenia niektórych inwestycji.- Po pierwsze, terminal kontenerowy w Świnoujściu. Gdyby doszło do tego, o czym mówiliśmy, wówczas to tu będzie się odbywał główny ruch towarowy, jeżeli chodzi o Polskę. Drugą kwestią jest rozbudowa czy przebudowa drogi S10. Musimy mieć różne miejsca do logistycznego przekazywania towarów - tłumaczył Napieralski.W ubiegłym tygodniu, polską przestrzeń powietrzną naruszyło kilkanaście rosyjskich dronów. Maszyny, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone.