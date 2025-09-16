Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Certyfikat znajomości angielskiego można zrobić w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Katarzyna Zamaro, Joshua James, Joanna Lewandowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To miejsce dla tych, którzy chcą uzyskać uznane na świecie klasyfikacje językowe. British Council otworzyło nowe centrum egzaminacyjne w szczecińskiej szkole przy ulicy Judyma.
Teraz mieszkańcy regionu będą mieli łatwiejszy dostęp do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego - takich jak IELTS - bez konieczności podróży do innych miast. Kandydaci będą mogli zdawać egzaminy w naszej placówce - mówi dyrektor SAIL International School w Szczecinie Joshua James.

- To jest pierwszy raz w historii, kiedy jako oficjalny partner będziemy prowadzić egzaminy w trybie zdalnym. To znaczy, że w naszym centrum będą komputery i uczniowie będą mogli zalogować się i zdać egzamin, który tradycyjnie był w formie papierowej - mówi James.

Egzaminy IELTS przydają się szczególnie młodym ludziom na studiach w krajach anglojęzycznych - mówi Joanna Lewandowska z British Council.

- IELTS jest uznawany przez ponad 12 i pół tysiąca instytucji na świecie. Wszyscy ci, którzy chcą studiować w Stanach Zjednoczonych, w Europie czy w Azji - wszędzie tam uznawany jest IELTS - tłumaczy Lewandowska.

Bardzo często aplikując na studia zagranicą egzamin IELTS jest wręcz wymogiem - mówi dyrektor operacyjny fundacji SAIL, Katarzyna Zamaro.

- To jest certyfikat językowy międzynarodowy uznawany praktycznie na całym świecie. Bardzo cieszymy się z tego, że nasi studenci, młodzi ludzie, ale też wszyscy, którzy potrzebują takiego potwierdzenia znajomości języka będą mogli fizycznie w Szczecinie te egzaminy zdawać - mówi Zamaro.

Najbliższe sesje egzaminacyjne w szczecińskiej placówce odbędą się najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
