Certyfikat znajomości angielskiego można zrobić w Szczecinie [ZDJĘCIA]

To miejsce dla tych, którzy chcą uzyskać uznane na świecie klasyfikacje językowe. British Council otworzyło nowe centrum egzaminacyjne w szczecińskiej szkole przy ulicy Judyma.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



Teraz mieszkańcy regionu będą mieli łatwiejszy dostęp do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego - takich jak IELTS - bez konieczności podróży do innych miast. Kandydaci będą mogli zdawać egzaminy w naszej placówce - mówi dyrektor SAIL International School w Szczecinie Joshua James.- To jest pierwszy raz w historii, kiedy jako oficjalny partner będziemy prowadzić egzaminy w trybie zdalnym. To znaczy, że w naszym centrum będą komputery i uczniowie będą mogli zalogować się i zdać egzamin, który tradycyjnie był w formie papierowej - mówi James.Egzaminy IELTS przydają się szczególnie młodym ludziom na studiach w krajach anglojęzycznych - mówi Joanna Lewandowska z British Council.- IELTS jest uznawany przez ponad 12 i pół tysiąca instytucji na świecie. Wszyscy ci, którzy chcą studiować w Stanach Zjednoczonych, w Europie czy w Azji - wszędzie tam uznawany jest IELTS - tłumaczy Lewandowska.Bardzo często aplikując na studia zagranicą egzamin IELTS jest wręcz wymogiem - mówi dyrektor operacyjny fundacji SAIL, Katarzyna Zamaro.- To jest certyfikat językowy międzynarodowy uznawany praktycznie na całym świecie. Bardzo cieszymy się z tego, że nasi studenci, młodzi ludzie, ale też wszyscy, którzy potrzebują takiego potwierdzenia znajomości języka będą mogli fizycznie w Szczecinie te egzaminy zdawać - mówi Zamaro.Najbliższe sesje egzaminacyjne w szczecińskiej placówce odbędą się najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia.