Poseł PiS: Dolna Odra "to elektrownia na czas największych kryzysów"

Prezydent zmusił rząd do pracy - stwierdził w "Rozmowie pod krawatem" poseł PiS Artur Szałabawka. Odniósł się w ten sposób do prezydenckich wet i nowych propozycji rządu w sprawie pomocy Ukraińcom i ustawy o zamrożeniu cen energii. Oba dokumenty trafiły na biurko prezydenta.

Artur Szałabawka Szałabawka: reakcja na nalot rosyjskich dronów była odpowiednia



To żadna zmiana - mówił Artur Szłabawka.



- To jest elektrownia na czas największych kryzysów. Wszystkie jej techniczne stany są takie, że może działać do 2035 roku. Musimy o to walczyć i tu jest potrzebna decyzja polityczna - mówił Szałabawka.



Zdaniem posła PiS, elektrownia powinna działać przynajmniej do momentu uruchomienia w Polsce elektrowni atomowej.



Odnosząc się do planów utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry poseł PiS stwierdził ,iż ważniejsze jest uregulowanie kanałów na Międzyodrzu, a nie „Zabawa w park narodowy”.



Poza kwestią trudnej kohabitacji w rozmowie pojawiła się też sprawa wygaszania bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra. Przeciwko temu protestowali niedawno posłowie PiS. Wyłączenie bloków węglowych w elektrowni nastąpi w dwóch etapach - poinformowała PGE Polska Grupa Energetyczna. Dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 r., a dwa kolejne będą pracować do końca sierpnia 2026 roku.