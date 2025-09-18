Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Poseł PiS: Dolna Odra "to elektrownia na czas największych kryzysów"

Region Piotr Tolko

Elektrownia Dolna Odra. Fot. ZEDO / PGE GiEK
Prezydent zmusił rząd do pracy - stwierdził w "Rozmowie pod krawatem" poseł PiS Artur Szałabawka. Odniósł się w ten sposób do prezydenckich wet i nowych propozycji rządu w sprawie pomocy Ukraińcom i ustawy o zamrożeniu cen energii. Oba dokumenty trafiły na biurko prezydenta.
Artur Szałabawka

Artur Szałabawka

Szałabawka: reakcja na nalot rosyjskich dronów była odpowiednia
Poza kwestią trudnej kohabitacji w rozmowie pojawiła się też sprawa wygaszania bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra. Przeciwko temu protestowali niedawno posłowie PiS. Wyłączenie bloków węglowych w elektrowni nastąpi w dwóch etapach - poinformowała PGE Polska Grupa Energetyczna. Dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 r., a dwa kolejne będą pracować do końca sierpnia 2026 roku.

To żadna zmiana - mówił Artur Szłabawka.

- To jest elektrownia na czas największych kryzysów. Wszystkie jej techniczne stany są takie, że może działać do 2035 roku. Musimy o to walczyć i tu jest potrzebna decyzja polityczna - mówił Szałabawka.

Zdaniem posła PiS, elektrownia powinna działać przynajmniej do momentu uruchomienia w Polsce elektrowni atomowej.

Odnosząc się do planów utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry poseł PiS stwierdził ,iż ważniejsze jest uregulowanie kanałów na Międzyodrzu, a nie „Zabawa w park narodowy”.

Cała "Rozmowa pod krawatem" jest do odsłuchania i obejrzenia na naszej stronie, radiowym Facebooku i YouTubie.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod Krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjął reżyser filmowy Radosław Piwowarski.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 1 komentarz

Koalicja najchętniej zaorałaby elektrownie i zaczęła kupować prąd od niemiec...

wrzesień 2025
serwis z godziny 12:00
