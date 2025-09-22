Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Miasto nie ma pieniędzy na remont ulic na os. Skarbówek

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wracamy do tematu szczecińskiego osiedla Skarbówek. Mieszkańcy od lat domagają się jakiegokolwiek remontu na ich ulicy.
Dziurawa droga i podtopienia. Mieszkańcy osiedla Skarbówek mają dość [ZDJĘCIA]

Chodzi o tę część osiedla, na której stoją domy, a nie o teren rodzinnych ogrodów działkowych. Droga jest w tak złym stanie, że sprawia niebezpieczeństwo.

Jak mówią mieszkańcy, jedyne co otrzymali od miasta to frez - pozostałość po innym remoncie, aby choć trochę utwardzić nawierzchnię. Dodają też, że miejscy urzędnicy wielokrotnie obiecywali im zajęcie się sprawą, choć żadnych oficjalnych deklaracji nie było.

Większa ulewa oznacza powódź, opady śniegu, połamane nogi. Jak powiedzieli nam mieszkańcy Skarbówka, problem jest taki sam od lat. Zrezygnowani brakiem reakcji próbują sami wyremontować drogę należącą do miasta, ale obawiają się, że bez specjalistycznej wiedzy mogą nie dać sobie rady.

- Nie chcemy tego robić bez fachowego nadzoru, który by powiedział, jak te sprawy rozwiązać w sposób profesjonalny - mówi mieszkaniec.

Marta Kwiecień-Zwierzyńska ze Szczecińskiego Zarządu Dróg odpowiada: ulice Skarbówka to nie drogi publiczne, a teren rekreacyjny, nadal we własności miasta. Problemem są jednak pieniądze.

- Muszą być zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Takich środków na dzień dzisiejszy nie ma - mówi Kwiecień-Zwierzyńska.

ZDITM na razie nie ma więcej materiału do przekazania po innych remontach. Mieszkańcy będą musieli czekać. Mieszkańcy materiały do utwardzenia drogi otrzymali od miasta dwa razy, w 2021 r. i w lipcu tego roku, ale frezu starczyło zaledwie na kilkadziesiąt metrów remontu, który i tak nie rozwiązał ich problemu.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Jakuba Tomali.
Relacja Jakuba Tomali z programu "Tematy i Muzyka".

Ale dróg rowerowych za to przybywa, a dodatkowo radni chętnie sfinansują całoroczne lodowisko.

