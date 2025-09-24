Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Zebrany czy kupiony, grzyby warto sprawdzić u ekspertów [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Emilia Deptalska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Emilia Deptalska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Niektórzy wolą je zebrać sami, inni wolą kupić w sklepie, a jeszcze inni - u ulicznych sprzedawców. Kulminacja sezonu na grzyby zbliża się do Zachodniopomorskiego.
NFZ i Sanepid podpowiedzą, które grzyby lepiej zostawić w lesie

NFZ i Sanepid podpowiedzą, które grzyby lepiej zostawić w lesie

Grzybiarze ruszyli do lasów w regionie. Upewnijmy się, co zbieramy
Jak zbierać grzyby, by uniknąć zatrucia?
Sezon grzybowy powoli się rozpoczyna
W Szczecinie coraz więcej sprzedawców wystawia się na targowiskach.

- Podgrzybek brunatny, borowik szlachetny, czubajka kania, no i pieprznik jadalny. Znam się od urodzenia, handluję grzybami. Radziłbym kupować w takich miejscach pewnych. Można się pomylić - mówi sprzedawca.

Dla pewności można się wybrać do sanepidu. Tam eksperci ocenią nasze zbiory.

- Już zaraz ocenimy. Zwracam uwagę na kolor kapelusza, jaki mamy trzon. Tutaj, jeśli patrzymy na spodnią część kapelusza, widzimy, że jest to grzyb rurkowy, więc jak najbardziej są to prawdziwki - mówi Paweł Majko, zastępca rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Sanepid przypomina - kupując grzyby możemy poprosić o atest dla każdej partii. Jeżeli jednak nadal nie jesteśmy pewni lub na zbiory wybraliśmy się sami, każda ze stacji sanepidu w województwie za darmo oceni nasze grzyby. Listę punktów i godziny otwarcia znajdziecie na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Jakuba Tomali.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Zalało im działki, domy i uprawy... Szczecinianie liczą straty [ZDJĘCIA]
    (od 19 września oglądane 5050 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na Bramie Portowej, są utrudnienia
    (od 21 września oglądane 4316 razy)
  3. Zaparkowała na Jagiellońskiej, poszła do SPA, a ulica była zakorkowana przez godzinę [ZDJĘCIA]
    (od 18 września oglądane 3543 razy)
  4. Powstanie nowy ląd i port w Świnoujściu
    (od przedwczoraj oglądane 3378 razy)
  5. Nowy prezes szczecińskiego Sądu Okręgowego
    (od 18 września oglądane 2811 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wodny odkurzacz będzie dbał o czystość w szczecińskiej marinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieczysław Sawaryn
Czas na jazz… [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kolejny sezon cyklu [3x1].
Święto dyni nad Miedwiem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty