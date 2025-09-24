Zebrany czy kupiony, grzyby warto sprawdzić u ekspertów [ZDJĘCIA]

Niektórzy wolą je zebrać sami, inni wolą kupić w sklepie, a jeszcze inni - u ulicznych sprzedawców. Kulminacja sezonu na grzyby zbliża się do Zachodniopomorskiego.

Sanepid przypomina - kupując grzyby możemy poprosić o atest dla każdej partii. Jeżeli jednak nadal nie jesteśmy pewni lub na zbiory wybraliśmy się sami, każda ze stacji sanepidu w województwie za darmo oceni nasze grzyby. Listę punktów i godziny otwarcia znajdziecie na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej





W Szczecinie coraz więcej sprzedawców wystawia się na targowiskach.- Podgrzybek brunatny, borowik szlachetny, czubajka kania, no i pieprznik jadalny. Znam się od urodzenia, handluję grzybami. Radziłbym kupować w takich miejscach pewnych. Można się pomylić - mówi sprzedawca.Dla pewności można się wybrać do sanepidu. Tam eksperci ocenią nasze zbiory.- Już zaraz ocenimy. Zwracam uwagę na kolor kapelusza, jaki mamy trzon. Tutaj, jeśli patrzymy na spodnią część kapelusza, widzimy, że jest to grzyb rurkowy, więc jak najbardziej są to prawdziwki - mówi Paweł Majko, zastępca rzecznika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.