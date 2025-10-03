Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Jak zadbać o odporność? Dieta, ruch fizyczny i wyspanie się

Region Julia Nowicka

Fot. pixabay/CC0 - domena publiczna
Fot. pixabay/CC0 - domena publiczna
Wzrost zachorowań na grypę i covid w regionie, w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W okresie jesienno-zimowym szczególnie warto dbać o odporność.
Można to robić suplementacją, ale i zdrowym trybem życia. Jak się okazuje, szczecinianie mają swoje sprawdzone przepisy na dbanie o zdrowie jesienią.

- Z kim nie rozmawiam, to każdy ma w towarzystwie kogoś, kto właśnie choruje, więc ja też. - Ruch, chodzę na spacer. - Grypa mnie nie łapie, zaszczepiona. - Dużo witaminy C, dużo malin i soku z nich. - Tak generalnie staram się zdrowo odżywiać, uprawiać sport. - Uwielbiam ratować się szotami z imbiru, kurkumy - mówią mieszkańcy.

- Przede wszystkim są takie trzy podstawowe rzeczy naturalne. Pierwsza z nich to jest dieta, druga to ruch fizyczny, a trzecia to po prostu regeneracja, czyli wyspanie się. I dopiero w tym momencie, czasami, jeżeli tego nie mamy, wjeżdżają takie rzeczy jak właśnie suplementacja - mówi Michał Kasiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Warto pamiętać o profilaktyce szczepień - na COVID czy grypę. Na te możemy zapisać się przez internet, bądź w przychodni czy aptece.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Ekspert ds. bezpieczeństwa: Szczecin to najbezpieczniejsze miasto w Polsce
    (od 30 września oglądane 5452 razy)
  2. Pożar na Niebuszewie [ZDJĘCIA]
    (od 28 września oglądane 4448 razy)
  3. Nowy parkingowiec w październiku, ale cennika wciąż nie ma
    (od 28 września oglądane 4441 razy)
  4. 25-latka ze Szczecina odnaleziona
    (od dzisiaj oglądane 3912 razy)
  5. SBO: zapisy na darmowe zabiegi dla psów i kotów
    (od 30 września oglądane 3147 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Agnieszka Nagórka
Szczecińscy uczniowie pielęgnują tradycję obchodzenia Święta Pieczonego Ziemniaka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Dziewięć szczecińskich uczelni wspólnie zainaugurowało rok akademicki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uratowany bielik odzyskał wolność [WIDEO]
Tornister nie może być za ciężki. Sanepid zorganizował ważenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty