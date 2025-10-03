Jak zadbać o odporność? Dieta, ruch fizyczny i wyspanie się

Wzrost zachorowań na grypę i covid w regionie, w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W okresie jesienno-zimowym szczególnie warto dbać o odporność.

- Z kim nie rozmawiam, to każdy ma w towarzystwie kogoś, kto właśnie choruje, więc ja też. - Ruch, chodzę na spacer. - Grypa mnie nie łapie, zaszczepiona. - Dużo witaminy C, dużo malin i soku z nich. - Tak generalnie staram się zdrowo odżywiać, uprawiać sport. - Uwielbiam ratować się szotami z imbiru, kurkumy - mówią mieszkańcy.





- Przede wszystkim są takie trzy podstawowe rzeczy naturalne. Pierwsza z nich to jest dieta, druga to ruch fizyczny, a trzecia to po prostu regeneracja, czyli wyspanie się. I dopiero w tym momencie, czasami, jeżeli tego nie mamy, wjeżdżają takie rzeczy jak właśnie suplementacja - mówi Michał Kasiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Edycja tekstu: Michał Król

Można to robić suplementacją, ale i zdrowym trybem życia. Jak się okazuje, szczecinianie mają swoje sprawdzone przepisy na dbanie o zdrowie jesienią.Warto pamiętać o profilaktyce szczepień - na COVID czy grypę. Na te możemy zapisać się przez internet, bądź w przychodni czy aptece.