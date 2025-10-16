Niewłaściwe zachowanie sekretarz gminy? "Skarga na wójt zasadna"

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra uznała w czwartek za zasadną skargę na wójt Magdalenę Zagrodzką.
- Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostanie wszczęte - potwierdza wójt gminy Dobra Magdalena Zagrodzka. Dodaje jednocześnie, że podjęte zostaną również inne działania naprawcze. - My już zaczęliśmy procedurę naprawczą w gminie. Jesteśmy na etapie przygotowania ankiety anonimowej dla pracowników, żeby mieli możliwość wypowiedzenia się na temat warunków pracy panujących w naszej gminie, jak się pracuje. Procedurę już zaczęliśmy. Państwo radni przeprowadzili merytoryczną dyskusję.
Sprawą domniemanego mobbingu w Urzędzie Gminy Dobra zajmuje się obecne także Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi o tolerowanie niewłaściwego zachowania Sekretarz Gminy Anny Rybakiewicz - poinformował członek komisji radny Łukasz Bojanowski.