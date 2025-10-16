Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Niewłaściwe zachowanie sekretarz gminy? "Skarga na wójt zasadna"

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra uznała w czwartek za zasadną skargę na wójt Magdalenę Zagrodzką.
Jest skarga, inspektorat pracy zajmie się sprawą domniemanego mobbingu

Jest skarga, inspektorat pracy zajmie się sprawą domniemanego mobbingu

- Chodzi o tolerowanie niewłaściwego zachowania sekretarz gminy Anny Rybakiewicz - poinformował członek komisji radny Łukasz Bojanowski. - Pani wójt została zobowiązana do tego, żeby wszcząć postępowanie wyjaśniające w całej tej sytuacji. Czy na kanwie przepisu artykułu 24. chociażby ustawy o pracownikach samorządowych nie zostały złamane przepisy, jeśli chodzi o niewłaściwe zachowanie pracodawcy w stosunku do pracowników w miejscu pracy i tworzenia atmosfery w tym miejscu.

- Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostanie wszczęte - potwierdza wójt gminy Dobra Magdalena Zagrodzka. Dodaje jednocześnie, że podjęte zostaną również inne działania naprawcze. - My już zaczęliśmy procedurę naprawczą w gminie. Jesteśmy na etapie przygotowania ankiety anonimowej dla pracowników, żeby mieli możliwość wypowiedzenia się na temat warunków pracy panujących w naszej gminie, jak się pracuje. Procedurę już zaczęliśmy. Państwo radni przeprowadzili merytoryczną dyskusję.

Sprawą domniemanego mobbingu w Urzędzie Gminy Dobra zajmuje się obecne także Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

