Przegląd talentów w klubie Jego42

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Trzy wokalistki i jedno zadanie: oczarować jury swoim głosem. W klubie Jego42 w Szczecinie odbył się w piątek ogólnopolski przegląd wokalny 4YOU2.
- Jest to inicjatywa, która zaczęła się trzy lata temu i służy ona temu, aby wyłonić najlepsze głosy z całej Polski, ale przede wszystkim z regionu - powiedział Maciej Kozłowski, organizator główny 4You2 - Przeglądu Talentów Wokalnych.

- Znalazłam to ogłoszenie na Facebooku, uznałam, że się zgłoszę. Po prostu nie miałam co robić w życiu w tamtym momencie. Mam w rodzinie muzyków, więc pasja była od zawsze, jak byłam dzieckiem, ale dopiero od dwóch lat uczęszczam na profesjonalne zajęcia z nauczycielką. - Z tatą szukamy sobie czasami konkursów wokalnych i jakoś trafiliśmy na ten. No i postanowiłam się zgłosić, bo biorę udział w wielu takich konkursach i to jest jeden właśnie z nich i się dostałam. I bardzo się cieszę z tego powodu - mówili uczestnicy przeglądu.

Finał III edycji przeglądu 4YOU2 odbędzie się 16 stycznia 2026 r. Zwycięzca otrzyma możliwość organizacji własnego koncertu z publicznością, a także bon do lokalnego sklepu muzycznego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

