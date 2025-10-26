Wciąż trwa sezon na grzyby. Apel leśników

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W zachodniopomorskich lasach trwa jeszcze sezon grzybowy. Mimo ostatnich, nieco chłodniejszych dni można nadal zbierać np. podgrzybki.

Wytrawni grzybiarze zbierają również mniej znane gatunki. - Zbierajmy te grzyby, które dobrze znamy - mówi Jolanta Sojka z Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. - My tylko zbieramy niewielką część. To podstawowa zasada: zbieramy to, na czym się znamy, aby nie było potem nieprzyjemnych konsekwencji naszych zbiorów. Czego nie znamy, zostawmy. Każdy grzyb spełnia swoją rolę w ekosystemie leśnym.



Leśnicy apelują, by nie wjeżdżać samochodami do lasu. - Poruszanie się po lesie samochodem jest obwarowane prawnie i możemy poruszać się drogami tylko do tego wyznaczonymi, oznakowanymi, które do tego są przeznaczone. Są przygotowane miejsca postoju pojazdów, gdzie samochód możemy bezpiecznie zostawić i udać się na wędrówkę - dodaje Sojka.



Od kilku dni strażnicy leśni zwiększyli liczbę patroli w związku z akcją, która ma przeciwdziałać także wycinaniu igliwia w lasach.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski