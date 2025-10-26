Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Minęło ponad 30 lat od chwili, gdy "Radiowa Szkoła pod Żaglami" pojawiła się na antenie Radia Szczecin. Z tej okazji w Studiu Koncertowym S1 odbyło się jubileuszowe wydanie tej audycji.
Udział w niej wzięła nie tylko publiczność, ale także muzycy szczecińsko-polickiego zespołu szantowego "Qftry".

- Ówczesny prezes Radia Szczecin, pan Zbigniew Kosiorowski; osoba, która inicjowała Szczecińską Szkołę od Żaglami stwierdził, że to będzie dobry element edukacyjny i tak powstała "Radiowa szkoła pod żaglami" - wspomina autorka audycji Katarzyna Wolnik-Sayna.

- Prawie 30 lat temu wygrałem konkurs "Radiowej Szkoły pod Żaglami" na rejs na żaglowcu Kapitan Głowacki. To stało się takim wytrychem do tego, żeby to żeglarstwo uprawiać już później zawodowo - dodał współprowadzący "Radiową Szkołę pod Żaglami" kapitan Wojciech Kaczor.

- Fajny jubileusz i oby tak kolejnych ileśdziesiąt lat trwało. - Super! Ja się bardzo cieszę, że "Quftry" wróciły do śpiewania po długiej przerwie. Rewelacja, brzmią świetnie - oceniali uczestnicy koncertu.

"Radiowa Szkoła pod Żaglami" jest prawdopodobnie jedyną audycją radiową w Polsce poświęconą tematyce żeglarskiej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27752 razy)
  2. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4300 razy)
  3. Decyzja burmistrza Polic w sprawie przebiegu drugiego etapu nitki dojazdowej do ZOS
    (od 21 października oglądane 3440 razy)
  4. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3432 razy)
  5. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3279 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty