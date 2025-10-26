Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Minęło ponad 30 lat od chwili, gdy "Radiowa Szkoła pod Żaglami" pojawiła się na antenie Radia Szczecin. Z tej okazji w Studiu Koncertowym S1 odbyło się jubileuszowe wydanie tej audycji.

Udział w niej wzięła nie tylko publiczność, ale także muzycy szczecińsko-polickiego zespołu szantowego "Qftry".



- Ówczesny prezes Radia Szczecin, pan Zbigniew Kosiorowski; osoba, która inicjowała Szczecińską Szkołę od Żaglami stwierdził, że to będzie dobry element edukacyjny i tak powstała "Radiowa szkoła pod żaglami" - wspomina autorka audycji Katarzyna Wolnik-Sayna.



- Prawie 30 lat temu wygrałem konkurs "Radiowej Szkoły pod Żaglami" na rejs na żaglowcu Kapitan Głowacki. To stało się takim wytrychem do tego, żeby to żeglarstwo uprawiać już później zawodowo - dodał współprowadzący "Radiową Szkołę pod Żaglami" kapitan Wojciech Kaczor.



- Fajny jubileusz i oby tak kolejnych ileśdziesiąt lat trwało. - Super! Ja się bardzo cieszę, że "Quftry" wróciły do śpiewania po długiej przerwie. Rewelacja, brzmią świetnie - oceniali uczestnicy koncertu.



"Radiowa Szkoła pod Żaglami" jest prawdopodobnie jedyną audycją radiową w Polsce poświęconą tematyce żeglarskiej.



