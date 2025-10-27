Dodatkowe pieniądze na Zachodnią Obwodnicę Szczecina

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Będą dodatkowe pieniądze na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Rząd zdecydował o przesunięciu 780 milionów złotych na realizację tej inwestycji - poinformował na naszej antenie wiceminister infrastruktury.

- To początek realizacji projektu, na który czekaliśmy od wielu lat - mówił Arkadiusz Marchewka w



Całe Zachodnie Obejście Szczecina gotowe będzie najprawdopodobniej w 2032 roku. Koszt inwestycji to ponad osiem miliardów złotych.



Dofinansowanie było konieczne, ponieważ w czasie przetargu okazało się, że oferty potencjalnych wykonawców przekraczały zakładany budżet. Konkurs udało się już rozstrzygnąć.

- To początek realizacji projektu, na który czekaliśmy od wielu lat - mówił Arkadiusz Marchewka w "Rozmowach pod krawatem" . - Realizujemy inwestycje, o której tak wiele się lat mówiło, która była trochę w sferze marzeń zawsze, ale zrobiliśmy to. Uznaliśmy tę drogę za kluczową. Jesteśmy silną reprezentacją Szczecina i Pomorza Zachodniego w rządzie, aby takie projekty po prostu dowozić.

Całe Zachodnie Obejście Szczecina gotowe będzie najprawdopodobniej w 2032 roku. Koszt inwestycji to ponad osiem miliardów złotych.