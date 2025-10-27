Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dodatkowe pieniądze na Zachodnią Obwodnicę Szczecina

Region Jarosław Gowin

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Będą dodatkowe pieniądze na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Rząd zdecydował o przesunięciu 780 milionów złotych na realizację tej inwestycji - poinformował na naszej antenie wiceminister infrastruktury.
Dofinansowanie było konieczne, ponieważ w czasie przetargu okazało się, że oferty potencjalnych wykonawców przekraczały zakładany budżet. Konkurs udało się już rozstrzygnąć.

- To początek realizacji projektu, na który czekaliśmy od wielu lat - mówił Arkadiusz Marchewka w "Rozmowach pod krawatem". - Realizujemy inwestycje, o której tak wiele się lat mówiło, która była trochę w sferze marzeń zawsze, ale zrobiliśmy to. Uznaliśmy tę drogę za kluczową. Jesteśmy silną reprezentacją Szczecina i Pomorza Zachodniego w rządzie, aby takie projekty po prostu dowozić.

Całe Zachodnie Obejście Szczecina gotowe będzie najprawdopodobniej w 2032 roku. Koszt inwestycji to ponad osiem miliardów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To początek realizacji projektu, na który czekaliśmy od wielu lat - mówił Arkadiusz Marchewka w "Rozmowach pod krawatem".

Dodaj komentarz 7 komentarzy

Przesunąć to jeszcze trzeba mieć co... a z pustego to i salomon nie naleje ... marchewka zaczyna od obietnic ... trochę to POdobne do 100 obietnic na 100 dni ...
@AntyZielony - zdecyduj się. Jak dają kasę na inwestycję - źle. Jak obcinają kasę - źle. Ale jak ponad 10 mld poszło w przekop, bloki w Ostrołęce i polimery - to jest ok? Przekopem pływają co najwyżej jachty, bloki w Ostrołęce wyprodukowały zero energii a w polimerach wyprodukowano partię próbną 2 lata temu. I to jest ok?
@antyzielony, przecież premier Moeawiecki uszczelnił lukę VAT, teraz budżet jest pełny miliardów, przynajmniej tak mówili politycy PiS, chyba nie chcesz powiedzieć że kłamali?
@Siara.. obietnica to jeszcze nie przekazanie pieniędzy .. i tak Polimery, Dolna Odra, PKP Cargo ... tusk w niszczeniu polskiego przemysłu to jest mistrz świata...
Szczerze? Wątpię w ogóle w powstanie tej obwodnicy...było 100 konkretów na 100 dni, zrealizowano 30...jak rządził tak znienawidzony przez większość pis, to deficyt wynosił około 90 mld zł, obecnie po 2 latach rządów 2 strony ,jest 300 mld... w końcu trzeba będzie zacisnąć pasa i pewne inwestycje zostaną odłożone na później. To moje zdanie
@AntyZielony - wymieniasz same "sukcesy" PiS i rządu Morawieckiego z Szydło :) Dzięki, lepiej bym tego nie ujął :)

