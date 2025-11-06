Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Muzyczne świętowanie w filharmonii. Radio Szczecin gra od 80 lat [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W domu, pracy i... filharmonii w Szczecinie. Radio Szczecin świętuje 80-lecie.
W latach 50. radiową załogę wyróżniała różnorodność. To jest właśnie siła Szczecina

Radio Szczecin ma 80 lat. Jak to się zaczęło? Wspomnienia i życzenia pracowników [WIDEO]
Z tej okazji pracownicy radia - wraz ze słuchaczami - spotkali się na koncercie w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Na jubileuszowej gali wystąpili między innymi pianista Waldemar Malicki czy sopranistka Anita Rywalska-Sosnowska.

- Słuchamy cały czas, w związku z tym, że wychowaliśmy się na tym radiu. - Radio pełni rolę informacyjną z reguły. Sporo słuchamy. - Radio Szczecin jest świetne, tylko tyle powiem. - Bardzo lubię audycję w południe, o tytule "Czas reakcji". - Radiowcy świetnie wypełniają każdą chwilę, szczególnie rano, kiedy reszta świata dopiero się budzi. - Bardzo, bardzo nam się podobają wszystkie audycje i te dotyczące Szczecina, i te dotyczące kultury. Ogólnie cała oferta z anteny Radia Szczecin - podkreślają słuchacze.

W ramach świętowania jubileuszu, do końca roku Radio Szczecin zaplanowało szereg koncertów między innymi "Magię świąt" czy "Najstarsze szczecińskie przeboje".

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.

