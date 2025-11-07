Kolejny tytuł doktora honoris causa przyznany na ZUT [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Profesor dr hab. Hazem Mohamed Kalaji - specjalista w dziedzinie fizjologii roślin otrzymał tytuł doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Profesor od wielu lat zajmuje się badaniem fotosyntezy w świecie roślin. W ostatnich latach skupił się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, opracował też sposób na komunikację z roślinami.



- Chciałem opracowania różnego rodzaju systemów komunikacji z roślinami, odkodowania języka roślin. W ciągu jednej sekundy - w sposób nieinwazyjny - mamy dostęp do informacji na temat tego w jakim stanie fizjologicznym, zdrowotnym są nasze rośliny - tłumaczy profesor Kalaji.



Współpraca profesora z naszą uczelnią trwa już trzy dekady - mówi prof. ZUT Jacek Wróbel: - Jest to najlepszy fizjolog w Polsce, jeden z lepszych w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o mniej inwazyjne metody pomiaru fluorescencji chlorofilu, który jest metodą stwierdzającą stan fizjologiczny roślin i ma aspekty typowo praktyczne, aplikacyjne.



Profesor Kalaji urodził się w Syrii. Jest aktywnym członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych i wykładowcą w SGGW w Warszawie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas