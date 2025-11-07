Samochody na Cmentarzu Centralnym. "Piesi muszą uciekać na bok" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

"Wykonują niebezpieczne manewry i trąbią na pieszych" - relacjonuje słuchacz, który zwrócił się do "Czasu Reakcji" Radia Szczecin, zaniepokojony zachowaniem kierowców na Cmentarzu Centralnym.

Jego zdaniem kierowcy jeżdżą m.in. za szybko i nie zwracają uwagi na odwiedzających szczecińską nekropolię. Postanowiliśmy to sprawdzić...



- Bardzo niebezpieczne... - Bezpiecznie się poruszają. Raczej powoli. - Moim zdaniem nie uważają na pieszych. - Jeżdżą jak chcą. Piesi muszą schodzić na bok. Kierowcy myślą, że świętymi krowami. - Piesi to samo... - Troszkę nieboszczykom zakłócają spokój te samochody. Tak mi się wydaje - mówią mieszkańcy.



Na cmentarzu jest ograniczenie do 30km/h, ponieważ znajdujemy się w strefie ruchu. Najlepiej byłoby, ze względu na brak chodników wprowadzić tam strefę zamieszkania - mówi Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.



- Gro pieszych i kierowców myli strefę ruchu ze strefą zamieszkania i wydaje im się, że jak jest "jakaś tam strefa", to w tej strefie pieszy ma zawsze pierwszeństwo. No nie, pieszy ma pierwszeństwo zawsze w strefie zamieszkania, a w strefie ruchu niestety ma pierwszeństwo pojazd - dodaje Kuzio.



Tak samo jak na drodze publicznej, na cmentarzu policja może podejmować interwencję i nakładać mandaty.



W rejonie cmentarze nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń - mówi starszy sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Należy jednak pamiętać, że wjazd na teren jest możliwy jedynie za okazaniem przepustek. Jeżeli mieszkańcy zauważyliby przypadki przekraczania prędkości lub innych niebezpiecznych zachowań, mogą zgłaszać takie sytuacje do najbliższej jednostki policji lub za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa - dodaje Podzińska.



Autorka edycji: Joanna Chajdas