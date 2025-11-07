Miasto planuje remont Alei Fontann

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Aleja Fontann w Szczecinie, czyli reprezentacyjne miejsce na szczecińskim turystycznym "Złotym Szlaku" od kilku lat jest w opłakanym stanie i czeka na remont. Miasto szuka projektanta, który znajdzie pomysł na to miejsce.

Nowy projekt zagospodarowania terenu - pomiędzy placem Grunwaldzkim a Lotników - ma zmienić jego oblicze - mówi Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu.



- Mówimy tutaj nie tylko o przebudowie samych fontann, ale o małej architekturze i zieleni, ale także o instalacjach i fontannach. Projekt ten powinien zmienić oblicze tego miejsca, ale też je unowocześnić - podkreśla Łątka.



Na finał inwestycji, szczecinianie będą musieli poczekać przynajmniej 2 lata - dodaje rzeczniczka miasta. - To będzie dosyć rozległy projekt, zakładamy więc, że w przyszłym roku będzie powstawał. A kolejny rok mógłby być tym rokiem, w którym ta inwestycja by się rozpoczęła - informuje.



Na szczecińskim "Złotym Szlaku", czyli Jana Pawła II posadzono 800 sadzonek róż i trwa wymiana siedzisk na placu Pawła Adamowicza.



Autorka edycji: Joanna Chajdas