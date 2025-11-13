Nocny policyjny pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]

Miał ponad 1,5 promila i próbował uniknąć kontroli drogowej - policjanci po pościgu zatrzymali 42-letniego kierowcę. Do zdarzenia doszło w nocy na terenie Klinisk Wielkich.

Edycja tekstu: Michał Król

Mundurowi, podczas patrolu zwrócili uwagę na auto, którego kierowca nie utrzymywał prostego toru jazdy. Postanowili je zatrzymać. Tymczasem kierowca zaczął uciekać. Po krótkim pościgu udało się go zatrzymać.42-latek miał ponad 1,5 promila. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i odholowany na strzeżony parking.Mężczyzna odpowie za popełnienie dwóch przestępstw. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi za to 5 lat za kratami.