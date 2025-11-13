Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nocny policyjny pościg za pijanym kierowcą [WIDEO]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Mat. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
Miał ponad 1,5 promila i próbował uniknąć kontroli drogowej - policjanci po pościgu zatrzymali 42-letniego kierowcę. Do zdarzenia doszło w nocy na terenie Klinisk Wielkich.
Mundurowi, podczas patrolu zwrócili uwagę na auto, którego kierowca nie utrzymywał prostego toru jazdy. Postanowili je zatrzymać. Tymczasem kierowca zaczął uciekać. Po krótkim pościgu udało się go zatrzymać.

42-latek miał ponad 1,5 promila. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i odholowany na strzeżony parking.

Mężczyzna odpowie za popełnienie dwóch przestępstw. Niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz jazdę w stanie nietrzeźwości. Grozi za to 5 lat za kratami.

Edycja tekstu: Michał Król

Najnowsze podcasty