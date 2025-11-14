Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Znika beton, pojawiają się drzewa. Metamorfoza przy Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Beton idzie w odstawkę, a plac zyskuje zielony kolor: pierwsze dziewięć platanów pojawiło się przy szczecińskiej Netto Arenie, a w piątek dołączą do nich kolejne trzy.
Docelowo drzew ma być 34 (24 platany i 10 klonów) i mają pojawić się w ciągu kilku tygodni.

Odbetonowanie placu to inicjatywa mieszkańców i ich zwycięskiego projektu w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Jak podkreślają szczecinianie, zielona rewolucja nabiera tempa.

- No cudownie. - O, jak dobrze! - Ja się bardzo cieszę, że Szczecin się zmienia na dobre, na pozytywne. - Najpierw beton ściągali, teraz znowu zabetonowali. Nie bardzo rozumiem tej sytuacji... - Bo najpierw to była wyspa betonu. Postawili te drzewa, trochę więcej zieleni będzie. - Myślę, że w przyszłości dzieci będą szczęśliwe, że będą miały tak duży zielony Szczecin jak mamy dotychczas. - mówili.

- W miejscu tej betonowej pustyni pojawią się nowe rośliny, nowe drzewa, czyli coś czego tam nie było. Będą także ławki, będą tablice upamiętniające szczecińskich sportowców. To będzie takie miejsce, zwłaszcza wiosną czy latem, gdzie można będzie znaleźć trochę cienia, trochę ukojenia przed słońcem. Taka strefa relaksu - zapowiada Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Szczecin.

Rewitalizacja placu przy Netto Arenie to koszt prawie dwóch milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz 1 komentarz

I tak powierzchnia była tam zniszczona przez lodowisko.

