Zachodniopomorska Nowa Lewica ma nowe władze [ZDJĘCIA]

Polityczne władze szczecińskiej i zachodniopomorskiej Nowej Lewicy ukonstytuowane. Na stanowisku przewodniczącego partii w regionie pozostaje poseł Dariusz Wieczorek.
Wiceprzewodniczących natomiast będzie dwóch - ogłosił poseł w trakcie regionalnego kongresu tej partii.
- Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski i wiceminister Stanisław Wziątek, za co też bardzo kolegom dziękuję. Kongres podjął również decyzję o wyborze sekretarza, została nim Urszula Nawrocka - mówił Wieczorek.
Obecny na kongresie wicepremier Krzysztof Gawkowski podsumował także dotychczasowe działania Nowej Lewicy. Jak sam mówił "należy ocenić je pozytywnie".
- To renta wdowia, to wolna wigilia, to największy w historii wolnej Polski program mieszkaniowy, który się realizuje. Umowy, które będą wliczane do stażu pracy, to program Aktywny Rodzic, to podwyżki dla nauczycieli. To masa spraw, które załatwiliśmy - wymieniał Gawkowski.
Przewodniczącym Nowej Lewicy w Szczecinie został członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Bogdan Jaroszewicz.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
