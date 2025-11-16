Zachodniopomorska Nowa Lewica ma nowe władze [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polityczne władze szczecińskiej i zachodniopomorskiej Nowej Lewicy ukonstytuowane. Na stanowisku przewodniczącego partii w regionie pozostaje poseł Dariusz Wieczorek.

Wiceprzewodniczących natomiast będzie dwóch - ogłosił poseł w trakcie regionalnego kongresu tej partii.



- Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski i wiceminister Stanisław Wziątek, za co też bardzo kolegom dziękuję. Kongres podjął również decyzję o wyborze sekretarza, została nim Urszula Nawrocka - mówił Wieczorek.



Obecny na kongresie wicepremier Krzysztof Gawkowski podsumował także dotychczasowe działania Nowej Lewicy. Jak sam mówił "należy ocenić je pozytywnie".



- To renta wdowia, to wolna wigilia, to największy w historii wolnej Polski program mieszkaniowy, który się realizuje. Umowy, które będą wliczane do stażu pracy, to program Aktywny Rodzic, to podwyżki dla nauczycieli. To masa spraw, które załatwiliśmy - wymieniał Gawkowski.



Przewodniczącym Nowej Lewicy w Szczecinie został członek zarządu województwa zachodniopomorskiego Bogdan Jaroszewicz.



Autorka edycji: Joanna Chajdas