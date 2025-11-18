Ruszył proces byłych dyr. Lasów Państwowych. Chodzi m.in. o fikcyjne zatrudnianie Dariusza Mateckiego [ZDJĘCIA]

W Szczecinie rozpoczął się proces trzech byłych dyrektorów Lasów Państwowych, którzy oskarżeni są m.in. o przekroczenie uprawnień przez fikcyjne zatrudnianie obecnego posła PiS Dariusza Mateckiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Oskarżeni nie przyznają się do stawianych im zarzutów, nie zrobili tego podczas przesłuchań w prokuraturze, teraz to stanowisko potwierdzili.We wtorek na ławie oskarżonych zasiadło dwóch z trzech byłych dyrektorów, czyli były szef regionalnej szczecińskiej dyrekcji Andrzej Szelążek, który zgodził się na podawanie swojego nazwiska i ujawnianie wizerunku. Był też obecny Józef K, były dyrektor generalny Lasów Państwowych. Trzeci z oskarżonych - Michał C., dawniej szef Centrum Informacyjnego Lasów, nie pojawił się w sądzie - na podstawie orzeczenia lekarza.Szelążek podkreślał, że owszem, zatrudnił Dariusza Mateckiego, ale jak wyjaśniał jego praca nie była fikcyjna, a Matecki prowadził media społecznościowe lasów. Pojawiał się też między innymi na spotkaniach z samorządami i z uczniami, czyli tam, gdzie trzeba było promować działalność przedsiębiorstwa.- Naczelnicy, ale też i pracownicy szeregowi regionalnej dyrekcji, nigdy mi nie uświadamiali, że tutaj dochodzi do naruszenia z jednej strony właśnie prawa, albo że dochodzi do niewykonywania jego pracy - mówił były szef regionalnej szczecińskiej dyrekcji.Z kolei Józef K. powiedział, że sprawa zarzutów, jakoby miał fikcyjnie zatrudnić obecnego posła, to "aberracja".Pojawiła się też kwestia zmiany czy też sprostowania zeznań przez Andrzeja Szelążka, który mówił, że podczas przesłuchań w prokuraturze był pod dużą presją.Więcej informacji wkrótce.