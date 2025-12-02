Strefa Czystego Transportu w Szczecinie? Ruszyły konsultacje społeczne [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińskie Stare Miasto, Podzamcze i Plac Orła Białego mają być Strefą Czystego Transportu. Ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie.

W konsultacjach społecznych można brać udział do 5 stycznia. Swoją opinię można zgłosić internetowo na adres e-mail: konsultacje.sct@um.szczecin.pl bądź podczas spotkań dla mieszkańców:





10 grudnia 2025 r. o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin)

oraz

11 grudnia 2025 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin).





Zakaz wjazdu ma dotyczyć samochodów wyprodukowanych przed 2005 rokiem i niespełniających norm emisji spalin.Zdania mieszkańców miasta są podzielone. - Bardzo dobry pomysł. Ekologia po pierwsze i oddychanie świeżym powietrzem. - Niech wjeżdżają, bo tu pasują do Starówki stare samochody. - Myślę, że dla mnie byłoby ok. Wiadomo, jest parking pod Trasą Zamkową, też można sobie stawać. - Fajnie się poruszać, trochę tutaj innego powietrza będzie w samym centrum. - Nie wiem, tak naprawdę to nie mam zdania wyrobionego na ten temat. Tutaj tak wjechać i zaparkować, to zależy od finansów, bo nie każdego tak po prostu stać. Jednego stać, to sobie kupi. - Sam mam stary samochód, ale nie kopci za bardzo, więc mój może. - Bo są nowe samochody, które wcale nie mniej kopcą - mówią szczecinianie.- Projekt ma jak najmniej przeszkadzać mieszkańcom - mówi Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej. - W zasadzie prawie każde auto, które obecnie porusza się po drodze, będzie w stanie tam wjechać. Obostrzenia nie dotyczą w żaden sposób mieszkańców tej strefy, przedsiębiorców tej strefy, osób, które mają tam wykupione abonamenty na parkowanie. Jest cała długa lista wykluczeń, która powoduje, że tak naprawdę będzie to jak najmniej odczuwalne.Utworzenie strefy ma przynieść miastu dodatkowe punkty w konkursach na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Ten argument nie przekonuje radnego Prawa i Sprawiedliwości Marka Duklanowskiego. Wskazuje on, między innymi, że w tym rejonie są szkoły - w tym jedna z oddziałami integracyjnymi, a strefa utrudni funkcjonowanie mieszkańcom miasta.- My jeśli chcielibyśmy tego typu strefę sobie gdzieś wprowadzać, jeśli mają to być jakiekolwiek punkty do jakichkolwiek konkursów gdzieś tam, nie może być żadnej uciążliwości dla mieszkańców. Wprowadźcie to sobie w takim miejscu, gdzie nikt nie jeździ, będziecie mieli swoje punkty, będziecie mieli swoje dofinansowania zewnętrzne - podkreśla Duklanowski.