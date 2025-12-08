Jest wyrok ws. braci oskarżonych o podpalenie bezdomnego mężczyzny

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Uniewinnienie - taki wyrok zapadł w ponownym procesie dwóch braci, oskarżonych o podpalenie bezdomnego mężczyzny na klatce schodowej bloku przy ulicy Matejki w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w Wielkanoc 2021 roku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, wcześniej miał wskazać dwóch sprawców. Według śledczych byli to bracia, mieszkańcy budynku - Robert i Michał P.



Nie ma żadnych bezpośrednich dowodów wskazujących na sprawcę czy sprawców tej potwornej zbrodni - mówiła, uzasadniając wyrok, sędzia Ewa Borucka: - Nie możemy mówić tutaj o kręgu poszlak, ani o nierozerwanym łańcuchu poszlak, który wskazywałby, że to oskarżeni oblali pokrzywdzonego łatwopalną substancją i podpalili.



To sprawiedliwy wyrok - powiedziała obrońca oskarżonych adwokat Ilona Zielińska. Jak podkreśliła, policjanci naciągali dowody.



- My w sprawie tak bardzo poważnego przestępstwa musimy mówić o faktach, a nie o przepuszczeniach czy ocenach, bo tutaj bazujemy na twardym materiale dowodowym i to takim, który jest przebadany przez odpowiednich biegłych - podkreślała Zielińska.



Jak dodała, po tak długim czasie trudno będzie ustalić, kto popełnił zbrodnię.

Prokurator zapowiedział złożenie apelacji.



Proces odbywał się po raz drugi - po tym, jak sąd apelacyjny uchylił wyrok 25 lat więzienia dla braci w pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyrok nie jest prawomocny.



Autorka edycji: Joanna Chajdas