Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower

Prokuratura rozpoczyna postępowanie przygotowawcze w sprawie wypadku, do którego doszło w poniedziałek w okolicy szczecińskiej Hanzy Tower.

Edycja tekstu: Michał Król

W zdarzeniu tym zginął mężczyzna - mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Obecny był prokurator, który przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia. Aktualnie będzie toczyło się postępowanie przygotowawcze, mające na celu ustalenie przebiegu przyczyn i okoliczności tego zdarzenia - mówi Szozda.Prokuratura ani policja nie udzielają obecnie żadnych dodatkowych informacji na temat wypadku.