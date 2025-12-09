Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower

Region Julia Nowicka

Hanza Tower. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prokuratura rozpoczyna postępowanie przygotowawcze w sprawie wypadku, do którego doszło w poniedziałek w okolicy szczecińskiej Hanzy Tower.
W zdarzeniu tym zginął mężczyzna - mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

- Obecny był prokurator, który przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia. Aktualnie będzie toczyło się postępowanie przygotowawcze, mające na celu ustalenie przebiegu przyczyn i okoliczności tego zdarzenia - mówi Szozda.

Prokuratura ani policja nie udzielają obecnie żadnych dodatkowych informacji na temat wypadku.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty