Jest zgoda na budowę kolejnych odcinków S10

Wojewoda Zachodniopomorski wydał zgodę na rozpoczęcie budowy dwóch odcinków nowej drogi szybkiego ruchu 10.

Chodzi o fragment od Stargardu do Recza i od Recza do Suchania - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Są to pierwsze pozwolenia na budowę dla odcinków S10 od Szczecina do Wałcza. Łącznie jest ich siedem. Dla pozostałych odcinków trwają procedury uzyskiwania decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, powinny one zostać uzyskane w najbliższych miesiącach - mówi Grzeszczuk.Droga szybkiego ruchu S10 - między Stargardem a Wałczem - powinna zostać oddana do użytku kierowców w roku 2028.