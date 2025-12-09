Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Jest zgoda na budowę kolejnych odcinków S10

Region Adam Wosik

Mat. GDDKiA Szczecin
Mat. GDDKiA Szczecin
Wojewoda Zachodniopomorski wydał zgodę na rozpoczęcie budowy dwóch odcinków nowej drogi szybkiego ruchu 10.
Chodzi o fragment od Stargardu do Recza i od Recza do Suchania - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

- Są to pierwsze pozwolenia na budowę dla odcinków S10 od Szczecina do Wałcza. Łącznie jest ich siedem. Dla pozostałych odcinków trwają procedury uzyskiwania decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, powinny one zostać uzyskane w najbliższych miesiącach - mówi Grzeszczuk.

Droga szybkiego ruchu S10 - między Stargardem a Wałczem - powinna zostać oddana do użytku kierowców w roku 2028.

Edycja tekstu: Michał Król
Chodzi o fragment od Stargardu do Recza i od Recza do Suchania - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od wczoraj oglądane 25971 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4686 razy)
  3. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od 05 grudnia oglądane 3097 razy)
  4. Szczecińskie centrum przesiadkowe bez obciążania budżetu miasta [WIZUALIZACJE]
    (od 03 grudnia oglądane 2965 razy)
  5. TBS chce wybudować nowe osiedle w Szczecinie
    (od 06 grudnia oglądane 2492 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Rafał Zahorski
Świąteczny kiermasz rękodzieła w ZUW [WIDEO, ZDJĘCIA]
Postanowił "zademonstrować" swoje umiejętności. Słono zapłaci [WIDEO]
Policjanci apelują: to nie czas na światła dzienne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz

Najnowsze podcasty