Obszar Międzyodrza dołączy do Drawieńskiego Parku Narodowego?

Ministerstwo klimatu i środowiska zapowiada dołączenie obszaru Międzyodrza do Drawieńskiego Parku Narodowego.

- Docelowo wszyscy bardzo chcemy, żeby powstał Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dołączenie tego obszaru do Drawieńskiego Parku jest rozwiązaniem tymczasowym, ale ważnym. Przypomnę, że Park Narodowy jako instytucja jest najwyższą formą ochrony, zarówno pod względem obszaru, jak i organizacji - podkreślił.





Prace związane z formalnym zrealizowaniem tego zadanie już się rozpoczęły - komentuje dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego, Paweł Bilski.



- Pracujemy intensywnie nad opracowaniem szczegółów, nad opracowaniem dokumentów, które będą niezbędne, aby to zostało włączone. Więc myślę, że jest to kwestia miesięcy - zapowiedział.



Od paru lat przygotowujemy się do powiększenia naszego parku - dodaje dyr. Bilski.





- Drawieński Park Narodowy to wprawdzie w 80 proc. ekosystemy lądowe, leśne, ale ponad 10 proc. to ekosystemy wodne. Są wspólne części, które moglibyśmy tutaj przyrównywać zarówno w Drawieńskim Parku, jak i na Międzyodrzu - przyznał.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Od początku rozważaliśmy trzy parki narodowe: Woliński, Drawieński lub Ujścia Warty - mówi Paweł Marciniak z Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dodaje że za wyborem drawieńskiego przeważyły trzy argumenty.- Zgoda zespołu dyrektora na to, żeby podjąć się tego zadania. Po drugie, względne podobieństwo ekosystemów. My i tak pracujemy nad rozporządzeniem Rady Ministrów o poszerzeniu Drawieńskiego Parku Narodowego, bo mamy tam decyzję. Gmina Drawno zdecydowała się na to, żeby 150 hektarów swojego terenu dołączyć do Drawieńskiego Parku Narodowego - powiedział.Planujemy dołączyć 1,5 tysiąca hektarów terenu Międzyodrza do Drawieńskiego Parku Narodowego. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów - dodaje Marciniak.- Wyraźnie przedstawiciele gminy Kołbaskowo i Szczecin oraz powiatu polickiego i województwa zachodniopomorskiego zdecydowali się na to, żeby iść w stronę poszerzenia parku, dodania tego terenu do istniejącego już parku. Z kolei gmina Widuchowa i powiat gryfiński chciały jeszcze raz, żeby ustawa trafiła na biurko prezydenta. I oba scenariusze w tej chwili przygotowujemy - dodał.Dołączenie obszaru gminy Kołbaskowo i miasta Szczecina ma charakter tymczasowy - podsumowuje Marciniak.Oficjalny harmonogram działań ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska ma ogłosić na początku przyszłego roku.