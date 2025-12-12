"Jesteśmy przerażeni". Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

Choć prąd jeszcze nie popłynął, napięcie już rośnie. Mieszkańcy Sibina w gminie Kamień Pomorski sprzeciwiają się budowie potężnych siłowni wiatrowych.

Inwestor zamierza postawić łącznie dziewięć turbin. Każda z nich miałaby mierzyć 250 metrów.



- Jesteśmy zdziwieni, że ktoś na coś takiego pozwolił - stwierdziła w piątek słuchaczka w audycji "Czas reakcji". - My mieszkamy na obszarze szczególnie chronionym, bo jest to obszar Natura 2000, który ma najwyższy status ochrony w Unii Europejskiej. Jest tutaj na wyspie Wolin Woliński Park Narodowy i my jesteśmy po prostu przerażeni tym, co się tu dzieje.



Mieszkańcy złożyli petycję do Burmistrza i Rady Miejskiej oczekując na rychłe podjęcie tematu. Zarówno Burmistrz, jak radni nie zajęli się jeszcze sprawą.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski