"Jesteśmy przerażeni". Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie

Region Tomasz Domański

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)
Choć prąd jeszcze nie popłynął, napięcie już rośnie. Mieszkańcy Sibina w gminie Kamień Pomorski sprzeciwiają się budowie potężnych siłowni wiatrowych.
Inwestor zamierza postawić łącznie dziewięć turbin. Każda z nich miałaby mierzyć 250 metrów.

- Jesteśmy zdziwieni, że ktoś na coś takiego pozwolił - stwierdziła w piątek słuchaczka w audycji "Czas reakcji". - My mieszkamy na obszarze szczególnie chronionym, bo jest to obszar Natura 2000, który ma najwyższy status ochrony w Unii Europejskiej. Jest tutaj na wyspie Wolin Woliński Park Narodowy i my jesteśmy po prostu przerażeni tym, co się tu dzieje.

Mieszkańcy złożyli petycję do Burmistrza i Rady Miejskiej oczekując na rychłe podjęcie tematu. Zarówno Burmistrz, jak radni nie zajęli się jeszcze sprawą.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jesteśmy zdziwieni, że ktoś na coś takiego pozwolił - stwierdziła w piątek słuchaczka w audycji "Czas reakcji".

Dodaj komentarz 1 komentarz

Mieszkańcy mają rację !!!!!

