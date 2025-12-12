Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Po wecie prezydenta w sprawie Parku Narodowego. "Nie byłoby tematu, gdyby nie nasi poprzednicy"

Region Natalia Chodań, Tomasz Domański

Fot. Natalia Chodoń [Radio Szczecin]
Co dalej z zagospodarowaniem terenów przyrodniczych w przygranicznej strefie z Niemcami? Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry, trwają prace nad "Planem B".
- Nie byłoby tematu, gdyby nie nasi poprzednicy - stwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin poseł PSL Jarosław Rzepa. - Od samego początku miałem inne zdanie na ten temat. Zobaczymy, jaki będzie finał. Jest potrzebny potencjał turystyczny Międzyodrza i w połączeniu z Niemcami. To kiedyś było. My dzisiaj byśmy nie mówili o Międzyodrzu, byśmy dzisiaj korzystali z tego Międzyodrza, gdyby nie zrobił tego PiS - powiedział Rzepa.

Gmina Kołbaskowo i Szczecin zaproponowały włączenie swojego fragmentu Międzyodrza do Drawieńskiego Parku Narodowego jako nowego obwodu "Międzyodrze". Sprawa musi być jednak przeprocedowana przez wiele samorządów a ostatecznie zatwierdzona przez rząd.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Ależ niemcom zależy, aby zablokować żeglugę śródlądową w Polsce! Nie dajmy się- brońmy interesu narodowego !!!!

