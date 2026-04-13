Zakurzony Przęsocin, czyli problem mieszkańców z pyłem unoszącym się z ulicy [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To problem, który od dłuższego czasu wisi w powietrzu, bo zamiast asfaltu jest pył. Mieszkańcy ulicy Młyńskiej w Przęsocinie od ponad roku zmagają się z uciążliwym pyłem z drogi, wysypanej materiałem przypominającym zmielony beton.
Kurz unosi się przy każdym przejeździe auta, osiada na samochodach i domach. Jak podkreślają mieszkańcy, mimo licznych zgłoszeń problem "betonowej mgły" jest wciąż ignorowany.

Jest tragedia. - Ten kurz wdychamy, jemy i znajduje się na wszystkich meblach w domu. - Samochód, tak jak widać, okurzony. W domu jest mnóstwo kurzu, codziennie można sprzątać. - Trwa to już od zeszłego roku. - Miało być lepiej, mieli coś zrobić w tym roku. - Gmina, Zarządu Dróg, gdzie dzwoniłem, obiecali, że we wrześniu sprawą się zajmą. Nic się nie dzieje. - Kiedy jest sucho, to unosi się jak na pustyni dosłownie. - Wcześniej tu mieliśmy lepszą drogę, ale ona miała dziury. Co roku oni nam te dziury uzupełniali. W tamtym roku uzupełnili tym i tak jest. - Do tej pory wszystkie działania, które podejmowali, były bezskuteczne - mówią mieszkańcy.

Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Policach z prośbą o komentarz. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

