Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Radni podzieleni ws. wcześniejszej możliwości zablokowania budowy bazy paliw w Podjuchach

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Piotr Kęsik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Piotr Kęsik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krzysztof Romianowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Miasto miało narzędzia, ale z nich nie skorzystało - radny Prawa i Sprawiedliwości mówi, że urzędnicy mogli zawczasu zapobiec budowie kontrowersyjnej bazy paliw w Podjuchach. Władze Szczecina miały związane ręce - zapewnia tymczasem Piotr Kęsik z klubu OK Polska.
Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski

Kolejny protest w Podjuchach: "rzucono nam dwie bomby jednocześnie" [ZDJĘCIA]
Prezydent Szczecina: baza paliwowa w Podjuchach powinna być rozebrana
Radni KO zapowiadają zawiadomienia do prokuratury. "Szczecin to nie bantustan"
Baza paliwowa w Podjuchach. "Głos mieszkańców jest słyszalny"
RSnW: radni zgodni ws. bazy paliw w Podjuchach, ale mogą tylko nagłaśniać tę sprawę
Budowa bazy paliwowej pod lupą RDOŚ
Bobry dołączają się do protestu w Podjuchach [ZDJĘCIA]
Mieszkańcy kontra inwestor. Burza wokół bazy paliw w Podjuchach
Miasto mogło wykupić około czterech procent ziemi, na której rozpoczęła się realizacja inwestycji - to mogło wystarczyć, żeby pokrzyżować plany postawienia bazy - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.

- Przy tak dużych inwestycjach istotną rolę mają tak zwani sąsiedzi. Gdyby miasto wykupiło ten nawet mały skrawek tej działeczki, mogłoby skutecznie opóźniać, a nawet i zablokować inwestycję, bo o tym mówi prawo budowlane - mówił Romianowski.

Firma Oktan Energy, składając wniosek o warunki zabudowy nie wskazała, aby budowa miała obejmować też teren, który mogło wykupić miasto - wyjaśniał Piotr Kęsik. To oznacza, że nawet gdyby urzędnicy skorzystali z prawa pierwokupu - nic by to nie dało.

- We wniosku o WZ-kę firma Octan Energy nie wykazała właśnie tej malutkiej działki, jeśli chodzi o wydanie warunków zabudowy - mówił Kęsik.

- Panie radny, krótko, dało się zablokować? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.

- Oczywiście, że nie - odpowiedział Kęsik.

Inwestycję w Podjuchach oprotestowali okoliczni mieszkańcy. Okazało się, że budowa nie ma wymaganych pozwoleń. Na razie władze miasta wstrzymały wydanie warunków zabudowy na półtora roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Miasto mogło wykupić około czterech procent ziemi, na której rozpoczęła się realizacja inwestycji - to mogło wystarczyć, żeby pokrzyżować plany postawienia bazy - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Firma Oktan Energy, składając wniosek o warunki zabudowy nie wskazała, aby budowa miała obejmować też teren, który mogło wykupić miasto - wyjaśniał Piotr Kęsik.

Dodaj komentarz 2 komentarze

a może zamiast się licytować czy i jak można było zablokować tę budowę, to może raczcie odpowiedzieć kto i dlaczego wydał decyzje pozwalające na rozpoczęcie tej budowy?
@ Jan Nowak-ten mądruś znowu w akcji. To człowiek popierany przez twoją bajkową koalicję rządzi miastem już od ponad 20 lat .Raczej nie przeszkadzały ci te rządy i decyzje kiedy po raz kolejny głosowałeś na niego. To przez 20 lat nie wyrobiłeś sobie opinii? .Teraz raptem oprzytomniałeś? Trzeba było wcześniej.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4380 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od dzisiaj oglądane 3700 razy)
  3. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3301 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2941 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od wczoraj oglądane 2250 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska

Najnowsze podcasty