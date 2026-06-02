Radni podzieleni ws. wcześniejszej możliwości zablokowania budowy bazy paliw w Podjuchach

Miasto miało narzędzia, ale z nich nie skorzystało - radny Prawa i Sprawiedliwości mówi, że urzędnicy mogli zawczasu zapobiec budowie kontrowersyjnej bazy paliw w Podjuchach. Władze Szczecina miały związane ręce - zapewnia tymczasem Piotr Kęsik z klubu OK Polska.

- We wniosku o WZ-kę firma Octan Energy nie wykazała właśnie tej malutkiej działki, jeśli chodzi o wydanie warunków zabudowy - mówił Kęsik.





- Panie radny, krótko, dało się zablokować? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.





- Oczywiście, że nie - odpowiedział Kęsik.

Miasto mogło wykupić około czterech procent ziemi, na której rozpoczęła się realizacja inwestycji - to mogło wystarczyć, żeby pokrzyżować plany postawienia bazy - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.- Przy tak dużych inwestycjach istotną rolę mają tak zwani sąsiedzi. Gdyby miasto wykupiło ten nawet mały skrawek tej działeczki, mogłoby skutecznie opóźniać, a nawet i zablokować inwestycję, bo o tym mówi prawo budowlane - mówił Romianowski.Firma Oktan Energy, składając wniosek o warunki zabudowy nie wskazała, aby budowa miała obejmować też teren, który mogło wykupić miasto - wyjaśniał Piotr Kęsik. To oznacza, że nawet gdyby urzędnicy skorzystali z prawa pierwokupu - nic by to nie dało.Inwestycję w Podjuchach oprotestowali okoliczni mieszkańcy. Okazało się, że budowa nie ma wymaganych pozwoleń. Na razie władze miasta wstrzymały wydanie warunków zabudowy na półtora roku.