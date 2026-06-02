Dokumenty opiekunów bezpańskich kotów do wymiany

Społeczni opiekunowie wolno żyjących kotów w Szczecinie muszą pamiętać o wymianie swoich kart. Dotychczasowe dokumenty stracą ważność 31 sierpnia tego roku.
Zgodnie z nowymi zasadami karty będą wydawane na okres trzech lat.
Aby otrzymać nowy dokument, konieczne jest złożenie wniosku wraz ze zdjęciem w Urzędzie Miasta.
Zmiana ma umożliwić lepszą kontrolę populacji tych zwierząt na terenie Szczecina.
Karta społecznego opiekuna uprawnia między innymi do bezpłatnej karmy, domków dla kotów, opieki weterynaryjnej oraz zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
