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Biogazownie. Debata w Barzkowicach

Region Piotr Tolko

Fot. Na szczecińskiej ziemi
Fot. Na szczecińskiej ziemi
- To nie wiedza jest głównym motorem napędowym protestów przeciwko budowie instalacji fermentacji beztlenowej - uważa prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego Artur Zawisza.
[29.11.25] Rolnicy o sytuacji i protestach. Instytut Zootechniki w Kołbaczu i podsumowanie sezonu. Biogazownie - tak czy nie

[29.11.25] Rolnicy o sytuacji i protestach. Instytut Zootechniki w Kołbaczu i podsumowanie sezonu. Biogazownie - tak czy nie?

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Temat ten pojawił się na konferencji w Barzkowicach niedaleko Stargardu i był jednym z głównych podjętych przez zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

- Protesty są w zasadzie wyłącznie tam, gdzie biegazownia ma powstać, czyli boimy się czegoś, czego jeszcze nie znamy, nie widzieliśmy... Natomiast w zasadzie nie występują protesty przy istniejących biegazowniach - wskazał.

Adam Orzech – ekspert w branży OZE i prezes firmy Naturalna Energia.plus zwraca uwagę, że w wielu przypadkach nowoczesne technologie pozwalają ograniczyć uciążliwość obecnie stosowanych nawozów naturalnych.

- Jeden z naszych rolników powiedział, że odkąd ma biogazownię i gnojowicę przerabia właśnie w biogazowni, to w końcu chodzi z podniesioną głową po wsi, bo nikt nie pluje mu pod nogi, bo nikt nie krzyczy na niego, że zasmradza otoczenie. Więc odwrotnie się dzieje! Biogazownia jako narzędzie redukcji odorów, a nie ich generowania - zaznaczył.

Z kolei, jak mówi Tomasz Sikorski, rolnik z gminy Chociwel i przewodniczący Izby Rolniczej powiatu stargardzkiego, najważniejszą kwestią jest stabilność przepisów dotyczących biogazowni rolniczych.

- My, jak budujemy taką instalację, to nie budujemy jej na 2-3 lata... To są miliony. Przyjdzie "nowa głowa", zmieni przepisy, 15 milionów, leżymy... Jeżeli tam u góry zrobią odpowiednie przepisy, odpowiednie zabezpieczenia, to - moim zdaniem - wszyscy będą zainteresowani. Mamy komponenty, to wszystko, ale żebyśmy "nie popłynęli" po zmianie ustawy - powiedział.

Obecnie w Polsce istnieje ok. 180 biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW. W naszym regionie jest ich kilkanaście.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Protesty są w zasadzie wyłącznie tam, gdzie biegazownia ma powstać, czyli boimy się czegoś, czego jeszcze nie znamy, nie widzieliśmy... Natomiast w zasadzie nie występują protesty przy istniejących biegazowniach - wskazał.
- Jeden z naszych rolników powiedział, że odkąd ma biogazownię i gnojowicę przerabia właśnie w biogazowni, to w końcu chodzi z podniesioną głową po wsi, bo nikt nie pluje mu pod nogi, bo nikt nie krzyczy na niego, że zasmradza otoczenie. Więc odwrotnie się dzieje! Biogazownia jako narzędzie redukcji odorów, a nie ich generowania - zaznaczył.
- My, jak budujemy taką instalację, to nie budujemy jej na 2-3 lata... To są miliony. Przyjdzie "nowa głowa", zmieni przepisy, 15 milionów, leżymy... Jeżeli tam u góry zrobią odpowiednie przepisy, odpowiednie zabezpieczenia, to - moim zdaniem - wszyscy będą zainteresowani. Mamy komponenty, to wszystko, ale żebyśmy "nie popłynęli" po zmianie ustawy - powiedział.

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