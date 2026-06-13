Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Ośmioletnie dziecko poparzone płonącą benzyną

Region Informacyjna Agencja Radiowa, Polska Agencja Prasowa

źródło: pixabay.com/pl/6726050/Alexei_other/CC0 - domena publiczna
źródło: pixabay.com/pl/6726050/Alexei_other/CC0 - domena publiczna
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Do szpitala w Szczecinie przetransportowano ośmioletnie dziecko, które doznało oparzeń ok. 70 proc. powierzchni ciała, po tym, jak zapaliła się benzyna z kanistrów, którymi bawiło się troje dzieci. Do wypadku doszło w Jarogniewie pod Kołobrzegiem.
Informację o wypadku służby ratunkowe otrzymały w piątek przed godz. 21. We wsi Jarogniew (gm. Gościno, pow. kołobrzeski) dziecko doznało rozległych oparzeń ciała.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane ośmioletnie dziecko – poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Wyjaśnił, że w akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowane dziecko miało poparzenia ok. 70 proc. powierzchni ciała. Zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala "Zdroje".

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anety Łuczkowskiej (IAR)

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 2693 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od 09 czerwca oglądane 2525 razy)
  3. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 2270 razy)
  4. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 czerwca oglądane 2221 razy)
  5. Masowe odejścia z piłkarskiego wicemistrza Polski ze Szczecina
    (od 08 czerwca oglądane 1883 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Meisinger
To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner
"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdalnie sterowane futurystyczne łodzie opanowały Odrę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty