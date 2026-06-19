Nadchodzi upalny weekend, pamiętaj o zdrowiu

Przed nami upalny weekend; wiele osób wybierze się nad wodę. Patryk Ruciński, ratownik szczecińskiego WOPR-u przypomina, że do kąpieli w jeziorze, morzu czy basenie, przy upale, należy się przygotować.

- Nawadnianie, stosowanie filtrów i kremów, nie wchodzimy do wody po silnym rozgrzaniu, to może również nam bardzo zaszkodzić i stworzyć niebezpieczeństwo dla naszego życia lub zdrowia - przestrzegał.

- Jeżeli ktoś doświadcza pokrzywki po kontakcie z zimnym, z dotknięciem zimnego przedmiotu czy po kąpieli w zimnej wodzie, to jest grupa ryzyka, że może wystąpić anafilaksja po gwałtownym schłodzeniu całego ciała, na przykład po wejściu do zimnego jeziora czy do morza - podkreśliła.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Doktor Iwona Poziomkowska-Gęsicka ostrzega, że zimna woda, może być poważnym niebezpieczeństwem dla zdrowia.W Szczecinie otwarte są już wszystkie kąpieliska: Arkonka, Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie.