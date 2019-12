Kolejny protest mieszkańców i ponowna blokada DW115

Kolejną blokadę drogi wojewódzkiej nr 115 zapowiadają na czwartek mieszkańcy podszczecińskiego Pilchowa. To efekt fiaska rozmów Rady Rodziców miejscowej Szkoły Podstawowej z władzami gminy Police.

Regularne przechodzenie przez przejście dla pieszych zaplanowane jest w godzinach od 15.00 do 16.00 w okolicach skrzyżowania z ulicą Leśną - mówi jedna z inicjatorek protestu Maria Aramowicz.- Przepraszamy wszystkich użytkowników ruchu drogowego, którzy w tym czasie będą korzystali z drogi. My jesteśmy zdesperowani. To jest nasza reakcja na to, co nam zrobiły władze. Ale to na pewno nie będzie koniec. Może być tak, że postanowimy o proteście tygodniowym czy dwutygodniowym i codziennej blokadzie drogi - mówi Aramowicz.Od kilku lat Rada Rodziców i mieszkańcy domagają się utworzenia w Pilchowie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej. Obecna placówka jest tylko filialna i jedynie sześcioklasowa. Na zajęcia do klasy siódmej i ósmej uczniowie muszą dojeżdżać aż do Tanowa.Zdaniem władz Polic w budżecie gminy nie ma obecnie środków finansowych na stworzenie w Pilchowie ośmioklasowej i w pełni samodzielnej Szkoły Podstawowej.