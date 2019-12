Sprawa prof. T. Grodzkiego w "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin

W interesie Tomasza Grodzkiego leży, aby wyjaśnić sprawę zarzutów jakie mu są stawiane - mówił w "Rozmowie pod krawatem" szczeciński politolog, prof. Maciej Drzonek.

Reporterowi Radiu Szczecin udało się dotrzeć do osób, które twierdzą, że dały pieniądze Grodzkiemu - wtedy, gdy leczył w szpitalu w Zdunowie. Złożyły też stosowne zeznania w prokuraturze.Zdaniem profesora z Uniwersytetu Szczecińskiego w podobnych sytuacjach - w demokratycznych krajach zachodu - politycy raczej rezygnują z działalności publicznej do czasu wyjaśnienia zarzutów. Choć - jak mówił politolog - nie ujmuje to ich prawa do obrony.- Na razie są słowa przeciwko słowu... - zauważył prof. Maciej Drzonek.- Duża część z tych osób jest wiarygodna w tym znaczeniu, że w odpowiednich instytucjach - w CBA i w prokuraturze - zgłosiła się i zeznała z imienia i z nazwiska - zaznaczył red. Przemysław Szymańczyk.- Na Zachodzie tak by się to chyba nie odbywało. W Polsce mamy chyba trochę inne standardy jeśli chodzi o stawianie zarzutów i oczekiwanie zachowań od osób, którym są zarzucane jakieś działania. Jedna i druga strona powinna dążyć do tego, by ustalić stan faktyczny - powiedział prof. Drzonek.Marszałek Senatu w swoim niedzielnym, telewizyjnym orędziu nie odniósł się do zarzutów. W poniedziałek rano w TVN24 stwierdził, że "ma czyste sumienie".