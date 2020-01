Nowe dane o frekwencji w kościele. Diecezja na szarym końcu

Wierni z diecezji szczecińsko-kamieńskiej najrzadziej chodzą na niedzielne msze święte - tak wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Naukowcy podają, że co czwarty katolik w naszym regionie regularnie chodzi do kościoła. Na ten temat rozmawiali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".- W najbliższych miesiącach okaże się czy jest to postępująca tendencja spadkowa - mówił teolog doktor Piotr Goniszewski z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Pytanie czy osoby, które już chodzą, to są osoby, które faktycznie chodzą, bo mają taką potrzebę; chodzą, ponieważ czują przywiązanie do instytucji Kościoła i do wiary chrześcijańskiej, czy jest tu jeszcze jakaś grupa, która powoli będzie się wykruszać ze wspólnoty Kościoła.- Te wyniki nie wnoszą niczego do wiedzy o polskiej religijności - podkreślał ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - Podchodzę do tych badań z lekkim dystansem, ponieważ te badania uwzględniają tak naprawdę jedynie nasze obrzędy i uczestniczenie w tych obrzędach, natomiast z tych badań kompletnie nic nie wynika, co ludzie sądzą o religii i w co tak naprawdę wierzą.Obok diecezji szczecińsko-kamieńskiej, najrzadziej na niedzielne msze święte chodzą również wierni z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz łódzkiej.Najliczniej do kościołów chodzą wierni z diecezji tarnowskiej - aż 71 procent.