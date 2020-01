Po incydencie w Nowym Czarnowie - drugi policjant z zarzutami prokuratora

Drugi z policjantów, który miał dopuścić się przemocy wobec nietrzeźwego mężczyzny został zatrzymany i usłyszał zarzuty - podaje portal igryfino.pl

Do brutalnej interwencji doszło 6 stycznia w Nowym Czarnowie. Dwaj policjanci szarpali i uderzyli 27-latka z Gryfina. Poszkodowany przyznał, że był pijany, ale nie wszczynał awantur.Wcześniej do aresztu trafił pierwszy z policjantów. Obaj zostali zawieszeni w służbie. Obu policjantom przedstawiono zarzut przekroczenia uprawnień podczas interwencji, nieuzasadnionego użycia przemocy oraz zarzut uszkodzenia mienia pokrzywdzonego.Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.