"Reforma sądownictwa nie przyspieszy postępowania"

Niemądry sędzia - tak posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Maria Piekarska skomentowała złagodzenie wyroku w głośnej sprawie śmierci 3 latka. Dziecko pobito i zgwałcono.

Jednocześnie polityk opozycji oceniła, że reforma systemu przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni tego, co obywatele najbardziej krytykują, czyli przewlekłości postępowań.W bulwersującej sprawie 3 letniego chłopca sędzia sądu apelacyjnego złagodził karę dla sprawcy z 25 do 15 więzienia. Bo, "można sobie wyobrazić przestępstwo popełnione w sposób o wiele bardziej brutalny". Minister sprawiedliwości zapowiedział już kasację, a Piekarska, prawnik z zawodu, także z takim orzeczeniem się nie zgadza.- To znaczy, że nie jest to mądry sędzia - tyle mogę powiedzieć. Sprawa jest bulwersująca, choć zaznaczam, że nie znam akt sprawy... Takie tłumaczenie jest niemądre. Co do samych sądów to ta cała reforma, z którą mamy do czynienia nie załatwi spraw tych, o które chodzi obywatelom: nie przyspieszy postępowania, a to jest w sumie najważniejsze - oceniła Katarzyna Piekarska.Piekarska podkreślała też, że potrzebna jest nowoczesna ustawa o biegłych - bo sprawy przeciągają się bardzo często z powodu braku stosownych opinii. Posłanka zaapelowała do ministerstwa sprawiedliwości o przygotowanie wspomnianej ustawy, wtedy "będzie jej kibicować" w czasie prac w Sejmie.