"Platforma jest obrażona, przestała rozmawiać"

Deklaruje, że wystartuje w wyborach na burmistrza Szczecinka i krytykuje Platformę Obywatelską. - Zamiast się obrażać na rządzących, trzeba pozyskiwać pieniądze na rozwój miasta - mówił w "Rozmowie pod krawatem" obecny poseł klubu PSL-Koalicja Polska, Radosław Lubczyk.

Były działacz Nowoczesnej podkreślał, że zależy mu na pracy w samorządzie i że wtedy polityka schodzi na dalszy plan.- Zależy na tym, by ściągać pieniądze do miasta, a dzisiaj Platforma Obywatelska jest tak obrażona na rządzących, że tych rozmów praktycznie nie ma. Samorządowiec jest od tego, by miasto się rozwijało i trzeba rozmawiać ze wszystkimi. Samorządowiec powinien być osobą bezpartyjną i współpracować z każdym - ocenił Radosław Lubczyk.W Szczecinku może dojść do przedterminowych wyborów, bo obecny burmistrz został skazany w pierwszej instancji za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Jeżeli wyrok utrzyma apelacja, Daniel Rak - reprezentujący Koalicję Obywatelską - straci posadę.