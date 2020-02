Radna Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Jacyna-Witt. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni samorządu województwa zachodniopomorskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości chcą się dowiedzieć co robią pełnomocnicy marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Jest ich 13.

Radna Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Jacyna-Witt mówi, że kontakt z nimi jest utrudniony, nie ma ich w spisie pracowników samorządowych oraz trudno się do nich dodzwonić.



- Pasożytowanie 13 osób na budżecie województwa jest skandaliczne. Jeżeli pan marszałek twierdzi, że te osoby nie muszą świadczyć pracy, że nie muszą przychodzić do urzędu marszałkowskiego, że nie muszą produkować żadnych dokumentów, to w tym momencie zażądam od pana marszałka, by jednak zobowiązał i zobligował tych ludzi do pracy - zapewniła Jacyna-Witt.



Radni nie znają też nazwisk pełnomocników.



- Znam kilka osób: pełnomocnika do spraw gospodarki morskiej, znam pełnomocniczkę do spraw równouprawnienia... nie wiem czego, bo jest to zaciekła feministka, która przede wszystkim walczy z Kościołem, a nie prowadzi działania równościowe... To są tacy ludzie, nie przynoszą oni chwały naszemu województwu, ale za to biorą niezłe pieniądze od pana marszałka w ramach koalicji Platformy Obywatelskiej z przystawkami - oceniła radna Jacyna-Witt.



Najnowszy pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego, były poseł Platformy Obywatelskiej, Norbert Obrycki ma zarabiać 6500 złotych.