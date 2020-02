Policyjna akcja "Udane ferie? - bezpieczne ferie!" potrwa do 29 lutego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dzieci i młodzież wyjechały już na zimowe ferie. W Szczecinie policjanci przyjęli tyko siedem zgłoszeń do sprawdzenia autokarów, które wiozły je na wypoczynek. Wszystkie były sprawne.

Część pociech została jednak w domach.



- Dzieci pozostają same w domach i często wpadają na niefajne pomysły. Dużą uwagę - jako rodzice - powinniśmy zwrócić na to, co teraz jest bardzo niebezpieczne, czyli na cyberzagrożenie podpowiada rodzicom i opiekunom Naczelnik Wydziału Prewencji KW Policji w Szczecinie, Katarzyna Rachuba.



Policyjna akcja "Udane ferie? - bezpieczne ferie!" potrwa do 29 lutego.