Ludowcy dołączają do kampanii prezydenckiej [ZDJĘCIA]

W poniedziałek PiS, PO i SLD - a we wtorek PSL ruszyło z kampanią prezydencką w woj. zachodniopomorskim. Członków sztabu, który ma zbierać podpisy poparcia dla Władysława Kosiniaka-Kamysza przedstawił poseł Jarosław Rzepa.

Zdobyć jeszcze więcej miejskiego elektoratu - to sposób PSL na to, by mieć swojego kandydata w drugiej turze.



- Już dzisiaj zapraszają nas wiedząc, że Władysław Kosiniak-Kamysz prawdopodobnie przyjedzie do naszego regionu... Mamy potwierdzenia z zakładów pracy, a wczoraj mieliśmy telefon z przedszkola, że przygotują specjalny program artystyczny - zdradził Jarosław Rzepa.



Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.

