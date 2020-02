Ajent "Żabki" wygrodził wejście, obok agencja towarzyska [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sklep "Żabka" nie może być blisko przedszkola, ale klub ze striptizem już tak. Tak jest na szczecińskich Gumieńcach.

Aby kupić we wspomnianej "Żabce" piwo, trzeba przejść wzdłuż postawionego niedawno kilkunastometrowego płotu. A trzeba było go postawić, aby obejść prawo - w przenośni i dosłownie - bo odległość od pobliskiego przedszkola do drzwi sklepu musi wynosić 100 metrów. Kilku zabrakło, stąd tor przeszkód, który sztucznie wydłuża drogę.



Prawo udało się obejść, teraz klienci muszą obchodzić sklep. - Głupota! - komentują.

To nie pierwszy taki przypadek w Szczecinie, ale prawdopodobnie pierwszy, gdzie w takiej samej odległości od przedszkola jest inny przybytek. Okoliczni mieszkańcy niechętnie o tym mówią. To pub, dokładnie - night club. I okazuje się, że tam też można kupić alkohol.



Mocniejszy alkohol może być sprzedawany w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od boisk czy na przykład przedszkoli i szkół podstawowych. Prawo uchwalono w 2004 roku.