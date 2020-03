Modlitwy za chorych na koronawirusa i ich opiekunów

Bazylika św. Jana Chrzciciela. Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku w dwóch kościołach w Szczecinie rozpoczęły się modlitwy za chorych na koronawirusa. Decyzja metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgi zapadła po informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia jednej z osób zarażonych koronawirusem i leczonych w Szczecinie.

Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz suplikacje w intencji chorych, ich rodzin oraz opiekujących się chorymi będą sprawowane codziennie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45 oraz w Bazylice św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy 3A o godz. 15.



W kościołach Stargardu oraz w kolejnych miejscowościach duszpasterze dołączą do tej modlitwy według programu nabożeństw zaplanowanych w swoich parafiach.



Ponadto ksiądz arcybiskup prosi, aby modlitwa w intencji zarażonych koronawirsem, ich rodzin oraz opiekujących się chorymi była dołączona do intencji odprawianych Dróg Krzyżowych i nabożeństw Gorzkich Żali we wszystkich parafiach naszej archidiecezji - powiedział ks. dr Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.



W Szczecinie do tej pory stwierdzono dwa przypadki koronawirusa, w całej Polsce jest ich 17.