Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Państwo w sytuacji zagrożenia potrzebuje silnego przywódcy - uważa politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor Maciej Drzonek w "Rozmowie pod Krawatem" mówił o terminie wyborów prezydenckich. Część opozycji zgłaszała taki postulat, by wybory nowego prezydenta Polski odbyły się nie w maju, ale kilka miesięcy później.



Zdaniem profesora Drzonka nie jest to wskazane.



- Uważam, że gdybyśmy 3-4 tygodnie temu mieli taką wiedzę, jak to się może potoczyć, to wówczas wszystkie najważniejsze siły parlamentarne powinny porozumieć się co do tego, żeby wybory przyśpieszyć, a nie opóźniać. Ponieważ nie wiemy, jak długo ta pandemia będzie trwała. Gdybyśmy mieli podejść do tego proceduralnie, no to żeby wybory zostały przełożone, powinien zostać ogłoszony stan wyjątkowy - mówił Drzonek.



W środę rzecznik prezydenta Andrzeja Duda poinformował, że nie ma przesłanek do tego, by opóźnij wybory. Te odbędą się 10 maja, a druga tura ewentualnie dwa tygodnie później.