Goście "Kawiarenki Politycznej" o wyborach prezydenckich

Wybory powinny być przełożone - przekonywała większość z nich. Obecnie najważniejszą jest walka z rozprzestrzeniającą się epidemią koronowawirusa - tu zgadzali się wszyscy.

Sytuacja w Polsce powoduje, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest dużo łatwiej prowadzić kampanię wyborczą - mówił Jarosław Rzepa, poseł PSL.- Zarzucam Andrzejowi Dudzie, że nie stosuje się, jak gdyby, do ogólnie przyjętych zasad: jeżeli kampania jest wyborcza, to wszyscy powinni mieć równe prawa. Dzisiaj tych równych praw wszyscy kandydaci nie mają - ocenił poseł Rzepa.- Żeby swoją wiedzą medyczną przekonał tych, którzy bardziej niż nasz kraj, kochają rządzenie naszym krajem. Do tego, że z racji zdrowia publicznego obywateli naszego kraju te wybory nie mogą odbyć się 10 maja - do ministra Łukasza Szumowskiego zaapelowała Magdalena Kochan, senator Koalicji Obywatelskiej.Joanna Agatowska, wiceprzewodnicząca zachodniopomorskiego SLD dodała, że są teraz sprawy ważniejsze niż wybory.- Wybory powinny zostać przesunięte na czas, kiedy Polacy uspokoją swoje emocje, kiedy - przede wszystkim - zostaną rozwiązane wszystkie problemy Polaków. A dziś są one ogromne: są związane z potencjalną utratą miejsc pracy, z utratą dochodów... - wskazała Joanna Agatowska.Wybory nie odbywają się dziś; nie wiadomo jak sytuacja będzie wyglądała w maju - zaznaczył Zbigniew Bogucki, radny wojewódzki z Prawa i Sprawiedliwości.- Nikt nie narazi Polaków na to, żeby wybory - gdyby ta epidemia rozwijała się w bardzo niebezpiecznym, mam nadzieję, że tak nie będzie, kierunku - żeby Polaków posyłać do urn. Ale dzisiaj, zgodnie z artykułem 228. Konstytucji, zwykłe środki konstytucyjne są wystarczające. A to jest podstawa do wprowadzenia albo niewprowadzania stanów nadzwyczajnych - powiedział Zbigniew Bogucki.Wybory prezydenckie mają odbyć się 10 maja.