Strażnicy w centrum handlowym. Może skończyć się mandatem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Po autobusach i tramwajach, przyszedł czas na kontrole szczecińskich galerii handlowych. Strażnicy miejscy od poniedziałku sprawdzają czy klienci noszą maseczki - na początku w Galaxy.

- Skupiamy się na zwracaniu uwagi odnośnie noszenia maseczek, będziemy tu w poniedziałek i wtorek, a w środę i w czwartek w Kaskadzie - mówi Marek Sateja, zastępca komendanta ds. interwencyjno-prewencyjnych Straży Miejskiej w Szczecinie.



- Myślę, że to dobre, bo ludzie dalej nie są pewni czy wciąż jest obowiązek je nosić. Jestem wdzięczna, że została nam zwrócona uwaga i na pewno będziemy nosić maseczki - powiedziała jedna z klientek.



- Są niewygodne, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze i da się przeżyć - dodał kolejny klient.



Po kontrolach w komunikacji miejskiej, które ruszyły trzy tygodnie temu i kilkunastu wystawionych mandatach, pasażerowie zaczęli zakrywać usta i nos.



Kontrole zarówno w sklepach, jak i w autobusach i tramwajach potrwają do odwołania.



Mandat za brak maseczki to 500 zł.