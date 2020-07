Władze Pogoni o budżecie klubu i transferach [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pogoń jest klubem stabilnym finansowo - to najważniejszy wniosek po środowej konferencji zarządu szczecińskiego klubu dotyczącym budżetu Dumy Pomorza.

Pandemia koronawirusa nie przyniosła większych strat, ponieważ klub otrzymał pomoc z tarczy antykryzysowej państwa a ponadto piłkarze i sztab szkoleniowy zgodzili się na czasową obniżkę wynagrodzeń.



Ważnym elementem w klubowym budżecie są również transfery zawodników, o czym mówi wiceprezes Pogoni odpowiedzialny za finanse klubu Tomasz Adamczyk.



- Bierzemy to poważnie pod uwagę, bo jak pokazywaliśmy na dzisiejszej prezentacji, stało się naszym stałym elementem uzupełniania przychodów. I gdybyśmy nie poszli w tym kierunku, to nasz budżet byłby uboższy o plus, minus 30 milionów złotych, co nie pozwoliłoby nam na utrzymanie aktualnego poziomu piłkarskiego i poziomu organizacyjnego - powiedział Adamczyk.



Pogoń finansowo wspiera również Miasto Szczecin oraz Grupa Azoty.