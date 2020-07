Szydło: propozycja łączenia funduszy z praworządnością powinna być odrzucona

Wielu polityków Zjednoczonej Prawicy wzywa do odrzucenia mechanizmu powiązania funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności.

W trakcie trwającego w Brukseli unijnego szczytu zaapelowali o to w mediach była premier i europoseł Beata Szydło, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i europoseł Patryk Jaki. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że Polska nie godzi się na "arbitralne mechanizmy".Była premier Beata Szydło podkreślała, że propozycja łączenia unijnych funduszy z praworządnością powinna być odrzucona. To kolejny głos z obozu Zjednoczonej Prawicy wzywający do sprzeciwu w tej sprawie w trakcie szczytu w Brukseli poświęconego przyszłym finansom Wspólnoty.Europosłanka PiS i była szefowa rządu napisała na Twitterze, że mechanizm łączenia funduszy europejskich z praworządnością to "kolejna próba pozatraktatowego nacisku na państwa członkowskie". "Zgoda na to będzie oznaczać, że UE coraz bardziej oddala się od swych fundamentalnych zasad. Dlatego ta propozycja powinna być bezwzględnie odrzucona" - oceniła Beata Szydło.W piątek z podobnym apelem wystąpił europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. Były wiceminister sprawiedliwości wezwał premiera Morawieckiego, by zastosował weto, za każdym razem, kiedy pojawia się "mechanizm praworządności"."Można powiedzieć, że to broń atomowa wymierzona w takie niepokorne państwa jak Polska czy Węgry" - tak o warunku przestrzegania praworządności w zamian za wypłatę funduszy mówił w "Naszym Dzienniku" minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski, należącej do obozu Zjednoczonej Prawicy, zaproponował, by wzorem Węgier Sejm przyjął uchwałę sprzeciwiającą się wiązaniu unijnych funduszy z praworządnością.W nocy, po pierwszym dniu szczytu premier Mateusz Morawiecki, pytany przez Polskie Radio o stanowisko europosła Patryka Jakiego odparł, że jeszcze nie zapoznał się z żadnym apelem. Powtórzył również, że w tej sprawie Polska nie chce żadnych "arbitralnych mechanizmów". "Mogą one prowadzić do tego, że później politycznie motywowane państwa będą podejmowały za nas decyzje w sprawach, co do których nie będziemy czuli żadnych zobowiązań" - dodał.W najnowszej propozycji szefa Rady Europejskiej dyskutowanej na szczycie w Brukseli nie ma zmian w zapisach dotyczących powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Nadal są one złagodzone w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej. Potrzeba będzie zgody większości krajów do nałożenia sankcji, co będzie trudne do przeprowadzenia.